«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина на выборах в марте 2024 года

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
«Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», — отметил Дмитрий Медведев.
По его словам, верность курсу, который проводит президент, для партии означает постоянную работу на максимуме потенциала.
«С правящей партии спрос совершенно иной, чем с других политических структур. В отличие от них, мы имеем реальные возможности и опыт, чтобы действительно добиваться поставленных целей. Не утомлять людей громкими лозунгами, а отчитываться делами», — отметил Дмитрий Медведев.
Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.
Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надёжную поддержку.
«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для „Единой России“, для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», — считает Владимир Путин.
Он отметил, что основные задачи сейчас — укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.
Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтёрами и ветеранами СВО, уверен Владимир Путин.
«Многие наши товарищи — члены партии, её сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтёров „Единой России“ помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобождённых городов и посёлков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтёрском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», — обратился президент к делегатам съезда.
Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.
Президент напомнил также о необходимости развивать народную программу «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.
В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента поддерживает подавляющее большинство граждан.
«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.
Руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец отметила, что партия в Новосибирской области объединит все силы для поддержки президента.
«Единая Россия» продолжает активную работу и во внутреннем контуре — реализует народную программу партии, свои магистральные проекты в социально-экономической сфере, участвует и побеждает на выборах всех уровней. Партия поддерживает выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок. Сегодня нет в России другого человека, который бы сделал для нашей страны и людей больше, чем Владимир Владимирович. И обязательно сделает еще», — сказала Юлия Швец.
Партия «Единая Россия» единогласно поддерживает выдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента РФ в марте 2024 года.