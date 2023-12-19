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Posted 19 декабря, 09:45

Published 19 декабря, 09:45

Modified Сегодня, 02:18

Updated Сегодня, 02:18

«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.

При поддержке «Единой России» в Болотном капитально ремонтируют школу №16

19 декабря 2023, 09:45
Фото: НРО партии «Единая Россия»
«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.
Ход и качество работ проконтролировал «Партийный десант».

Демонтажные работы начались осенью, сейчас завершены на 95%. Строители убрали штукатурку и напольное покрытие. Приступили к замене электропроводки, впереди — замена системы отопления и отделочные работы.

«После ремонта все будет соответствовать нормам. Сейчас ведутся электромонтажные работы, на следующей неделе приступим к кровельным. Здание крепкое, хорошее, простоит еще долго», — отметил исполнитель работ Азат Маркосян.

Капитальный ремонт запланирован на два года. Изменения произойдут не только внутри и снаружи здания, выполнят и благоустройство пришкольной территории.

«Много работы сделано, предстоит сделать еще больше. Уверен, что школа будет красивая, современная, и это очень важно. Какое она даст воспитание, какой даст трамплин, так дети и прыгнут высоко», — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области («Единая Россия») Александр Шпикельман.

«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.
«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.
«Партийный десант» проверил, как идет ремонт школы.
Фото: НРО партии «Единая Россия»

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Школа#Капитальный ремонт#Ольга Храмушкина
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