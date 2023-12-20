Кадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников

Однако, ничего о планах досрочной смены мэра Андрей Травников 20 декабря не сказал. «Работу мэрии я неоднократно, по разным темам в рабочем порядке оценивал. Там, где есть очевидные достижения — отмечал. Упущения не скрывал, и указывал на недостатки в работе. Это будет продолжено и в следующем году. Не собираюсь жалеть похвалы и не буду скрывать недовольство», — пообещал губернатор.