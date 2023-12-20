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Единороссу Андрею Травникову и коммунисту Анатолию Локтю придется работать вместе в 2024 году

Кадровые решения по мэру Новосибирска состоятся в любом случае — губернатор Травников

20 декабря 2023, 05:33
Фото: Сайт Правительства Новосибирской области
Единороссу Андрею Травникову и коммунисту Анатолию Локтю придется работать вместе в 2024 году

Губернатор Травников: «Полномочия мэра Новосибирска закончатся в 2024 году»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2024, напомнил, что полномочия мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают как раз в следующем году.

Ждать ли кадровых изменений в мэрии Новосибирска в связи с недостатками в городском хозяйстве, которые критикуют новосибирцы? Такой вопрос задал корреспондент ОТС на итоговой пресс-конференции 20 декабря 2024 губернатору области Андрею Травникову.

«Кадровые решения состоятся в следующем году в любом случае — у действующего мэра истекает срок полномочий. Пока ничего другого вам сказать не могу», — ответил Андрей Травников.

Подоплека отношений региональной и городской власти в Новосибирской области в том, что губернатор Травников — «единоросс», а мэр Новосибирска Анатолий Локоть — первый секретарь обкома КПРФ. В политических кругах Новосибирска ходили слухи о возможном досрочном уходе Анатолия Локтя. А нередкая публичная критика работы мэра со стороны губернатора не давала этим слухам утихнуть.

Однако, ничего о планах досрочной смены мэра Андрей Травников 20 декабря не сказал. «Работу мэрии я неоднократно, по разным темам в рабочем порядке оценивал. Там, где есть очевидные достижения — отмечал. Упущения не скрывал, и указывал на недостатки в работе. Это будет продолжено и в следующем году. Не собираюсь жалеть похвалы и не буду скрывать недовольство», — пообещал губернатор.

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