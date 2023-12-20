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Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.

Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год

20 декабря 2023, 05:00
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.
До Нового года остается полторы недели, и пока большинство новосибирцев увлечены подготовкой к любимому празднику, все оперативные службы заранее готовятся к работе в эти дни в усиленном режиме. Особенно это актуально для энергетиков.

Накануне новогодних праздников в акционерном обществе «Региональные электрические сети», обеспечивающем электроснабжение всей Новосибирской области, оперативный персонал был переведен на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой оборудования электрических сетей.

В преддверие новогодней ночи и последующих каникул все службы АО «РЭС» переведены на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.
Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.
Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.
Энергетики готовятся к работе в усиленном режиме на праздничных выходных.
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Незадолго до Нового года, 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на праздничное настроение, некоторые из них даже в эти дни работают круглосуточно для того, чтобы обеспечить новосибирцев светом и теплом. Энергетики АО «РЭС» не исключение. Они готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию — днем и ночью, в будни и праздники — даже в День энергетика и Новый год.

Перед главным праздником страны и во время каникул электросети зачастую подвергаются всевозможным испытаниям на прочность. И речь не только о погодных условиях, но и о человеческом факторе — от повышенных нагрузок из-за пикового энергопотребления до различных механических повреждений пиротехникой.

Поэтому именно сейчас энергетики напоминают простые правила электробезопасности. Следуйте им, чтобы не допустить несчастных случаев во время праздников, когда повсюду будет царить суета, а дом будет наполнен большим количеством гостей, в том числе детьми. Обязательно проверяйте исправность электропроводки, розеток и штепсельных вилок электрогирлянд, не используйте одновременно нескольких мощных электроприборов, а самое главное — не приближайтесь к энергообъектам и не запускайте фейерверки ближе 25 м от ЛЭП.

В АО «РЭС» также рекомендуют жителям индивидуальных домов проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть резервные источники питания для автономных систем отопления, которые подключаются при аварийных отключениях.

Электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку, а ее значительное превышение способствует возникновению аварийных ситуаций в электроустановках и чревато не только массовыми отключениями потребителей, но и реальной угрозой возникновения пожара из-за перегрева проводки и коротких замыканий.

При возникновении аварийной ситуации и неполадок в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.

Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме с помощью робота. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому отключено электричество. Робот распознает голос абонента и сформирует автоматизированный ответ о причине отключения и времени восстановления электроснабжения. А в это время диспетчер уже направит оперативно-выездную бригаду для устранения повреждения.

Кроме того, оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

  • на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где отключения детализированы по типу («плановые отключения» или «технологические нарушения») и реализована возможность адресного поиска;
  • по телефонам оперативно-диспетчерских служб;
  • в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),
  • в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте novo-sibirsk.ru,
  • в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области,
  • в сельской или районной администрации.

Для того, чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, энергетики будут нести усиленное круглосуточное дежурство, а новосибирцев просят соблюдать элементарные правила электробезопасности.

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#Новосибирск#Ольга Храмушкина#Электросети
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