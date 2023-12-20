Оперативные службы АО «РЭС» готовятся к усиленной работе в Новый год

Незадолго до Нового года, 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на праздничное настроение, некоторые из них даже в эти дни работают круглосуточно для того, чтобы обеспечить новосибирцев светом и теплом. Энергетики АО «РЭС» не исключение. Они готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию — днем и ночью, в будни и праздники — даже в День энергетика и Новый год.