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Компания подвела итоги 2023 года.

В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям

18 декабря 2023, 08:45
Фото: Пресс-служба Ао «РЭС»
Компания подвела итоги 2023 года.
В течение всего 2023 года АО «РЭС» не только обеспечивало надежное электроснабжение потребителей, но и активно решало задачи по повышению доступности получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям — одного из ключевых направлений деятельности предприятия.

В течение 2023 года новосибирские энергетики обработали более 40 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения. Через call-центр граждане обращались более 23 тысяч раз, ещё 4,5 тысячи сообщений поступило посредством чат-бота.

В целом, за истекший период к электросетям АО «РЭС» было осуществлено более 6100 подключений, при этом заключено порядка 6400 новых договоров об осуществлении технологического присоединения на суммарную мощность 282,8 МВт, что на 5% выше уровня предыдущего года.

Среди них есть и крупные федеральные проекты, и важные для региона социальные объекты. В этом году в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение энергетики построили электросети для:

  • 24 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);
  • 4 школ;
  • инфекционной больницы в пос. Садовый.
  • здания поликлиники в р. п. Краснообск;
  • других социально значимых объектов.

Из перспективных проектов, по которым в этом году были заключены договоры о подключении к электросетям АО «РЭС», стоит отметить экопромышленный парк в районе с. Верх-Тула, единый недвижимый комплекс центра обработки данных федерального оператора сотовой связи по ул. Богдана Хмельницкого, 100/1, а также присоединение дополнительной мощности на ПС 110 кВ Васхнил в рп. Краснообск.

В части взаимодействия с клиентами также была проделана масштабная работа по повышению доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Прежде всего, специалисты АО «РЭС» отмечают преобладающую долю электронных заявок в уходящем году, что говорит об эффективности электронных сервисов, которые внедряются в компании.

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Кроме того, в течение 2023 года компании удалось реализовать еще ряд важных нововведений:

  • создать возможность подачи заявок на технологическое присоединение через единый портал государственных услуг Российской Федерации;
  • провести семинары для предпринимателей при участии МЖКХ;
  • доработать сайт и дополнить важной информацией раздел «Клиентам»;
  • расширить каналы коммуникации с клиентами посредством социальных сетей и мессенджеров.

Все эти усилия не прошли даром, в течение года клиенты регулярно оставляли положительные отзывы на сервисах компании. Этот диалог компании с заявителями будет продолжен, а все пожелания и отзывы обязательно дойдут до своих адресатов и каждый получит обратную связь. Как и новые объекты, подключенные к электросетям АО «РЭС», получат надежное и бесперебойное электроснабжение.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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