В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям

Все эти усилия не прошли даром, в течение года клиенты регулярно оставляли положительные отзывы на сервисах компании. Этот диалог компании с заявителями будет продолжен, а все пожелания и отзывы обязательно дойдут до своих адресатов и каждый получит обратную связь. Как и новые объекты, подключенные к электросетям АО «РЭС», получат надежное и бесперебойное электроснабжение.