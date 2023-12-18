В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В течение 2023 года новосибирские энергетики обработали более 40 тысяч обращений по вопросам технологического присоединения. Через call-центр граждане обращались более 23 тысяч раз, ещё 4,5 тысячи сообщений поступило посредством чат-бота.
В целом, за истекший период к электросетям АО «РЭС» было осуществлено более 6100 подключений, при этом заключено порядка 6400 новых договоров об осуществлении технологического присоединения на суммарную мощность 282,8 МВт, что на 5% выше уровня предыдущего года.
Среди них есть и крупные федеральные проекты, и важные для региона социальные объекты. В этом году в рамках исполнения договоров на технологическое присоединение энергетики построили электросети для:
Из перспективных проектов, по которым в этом году были заключены договоры о подключении к электросетям АО «РЭС», стоит отметить экопромышленный парк в районе с. Верх-Тула, единый недвижимый комплекс центра обработки данных федерального оператора сотовой связи по ул. Богдана Хмельницкого, 100/1, а также присоединение дополнительной мощности на ПС 110 кВ Васхнил в рп. Краснообск.
В части взаимодействия с клиентами также была проделана масштабная работа по повышению доступности услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Прежде всего, специалисты АО «РЭС» отмечают преобладающую долю электронных заявок в уходящем году, что говорит об эффективности электронных сервисов, которые внедряются в компании.
Кроме того, в течение 2023 года компании удалось реализовать еще ряд важных нововведений:
Все эти усилия не прошли даром, в течение года клиенты регулярно оставляли положительные отзывы на сервисах компании. Этот диалог компании с заявителями будет продолжен, а все пожелания и отзывы обязательно дойдут до своих адресатов и каждый получит обратную связь. Как и новые объекты, подключенные к электросетям АО «РЭС», получат надежное и бесперебойное электроснабжение.
В АО «РЭС» готовы к работе в аномальные морозы на новогодних каникулах и в период крещенских морозов.