Сотрудник АО «РЭС» вновь стал заслуженным работником энергетики Новосибирской области

Сергей Владимирович посвятил всю свою трудовую жизнь родному филиалу — его трудовой стаж составляет более 50 лет. Он пришел на работу в компанию сразу после школы, затем прошел срочную службу и вернулся в филиал на должность электромонтера по испытаниям и измерениям. Спустя десятилетия, Сергей Владимирович не только продолжает ответственно и профессионально выполнять важную работу электромонтера, но и с удовольствием делится своими знаниями и накопленным опытом с молодыми коллегами. За добросовестный труд он неоднократно поощрялся на различных уровнях, в его копилке награды компании, а также Законодательного собрания и лично губернатора.