Сотрудник АО «РЭС» вновь стал заслуженным работником энергетики Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:13
В число получивших высокие награды ежегодно входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети», являющегося системообразующим электросетевым предприятием региона.
В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» было по праву присвоено Ферману Сергею Владимировичу — электромонтеру по испытаниям и измерениям 6 разряда службы грозозащиты и изоляции филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». Почетный знак «Заслуженного энергетика» и удостоверение ему лично вручил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников.
Сергей Владимирович посвятил всю свою трудовую жизнь родному филиалу — его трудовой стаж составляет более 50 лет. Он пришел на работу в компанию сразу после школы, затем прошел срочную службу и вернулся в филиал на должность электромонтера по испытаниям и измерениям. Спустя десятилетия, Сергей Владимирович не только продолжает ответственно и профессионально выполнять важную работу электромонтера, но и с удовольствием делится своими знаниями и накопленным опытом с молодыми коллегами. За добросовестный труд он неоднократно поощрялся на различных уровнях, в его копилке награды компании, а также Законодательного собрания и лично губернатора.
Почетное звание, присвоенное Сергею Ферману, пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС». В этом году в компании представлены к награждению более 400 энергетиков из самых разных городов и районов Новосибирской области, и с каждым годом число отличившихся сотрудников предприятия только растет. Это наглядное подтверждение того, что новосибирские энергетики — достойные представители отрасли и профессионалы высочайшего уровня.
В АО «РЭС» перед аномальными морозами провели подготовку сотрудников к работе в сложных погодных условиях.