atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Сотрудник АО «РЭС» снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.

Сотрудник АО «РЭС» вновь стал заслуженным работником энергетики Новосибирской области

13 декабря 2023, 11:11
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
Сотрудник АО «РЭС» снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.
12 декабря 2023 года в День Конституции РФ в Правительстве Новосибирской области вручили государственные награды представителям оборонной промышленности науки, предпринимателям, деятелям медицины и культуры, энергетикам, спортсменам и другим заслуженным жителям региона.

В число получивших высокие награды ежегодно входят работники акционерного общества «Региональные электрические сети», являющегося системообразующим электросетевым предприятием региона.

В этом году почетное звание «Заслуженный работник энергетики Новосибирской области» было по праву присвоено Ферману Сергею Владимировичу — электромонтеру по испытаниям и измерениям 6 разряда службы грозозащиты и изоляции филиала АО «РЭС» «Приобские электрические сети». Почетный знак «Заслуженного энергетика» и удостоверение ему лично вручил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников.

Сотрудник АО "РЭС" снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.Сотрудник АО "РЭС" снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.
Сотрудник АО «РЭС» снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.Сотрудник АО «РЭС» снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.
Сотрудник АО "РЭС" снова вошел в число заслуженных энергетиков Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Сергей Владимирович посвятил всю свою трудовую жизнь родному филиалу — его трудовой стаж составляет более 50 лет. Он пришел на работу в компанию сразу после школы, затем прошел срочную службу и вернулся в филиал на должность электромонтера по испытаниям и измерениям. Спустя десятилетия, Сергей Владимирович не только продолжает ответственно и профессионально выполнять важную работу электромонтера, но и с удовольствием делится своими знаниями и накопленным опытом с молодыми коллегами. За добросовестный труд он неоднократно поощрялся на различных уровнях, в его копилке награды компании, а также Законодательного собрания и лично губернатора.

Почетное звание, присвоенное Сергею Ферману, пополнило обширный перечень наград, которых удостоились работники АО «РЭС». В этом году в компании представлены к награждению более 400 энергетиков из самых разных городов и районов Новосибирской области, и с каждым годом число отличившихся сотрудников предприятия только растет. Это наглядное подтверждение того, что новосибирские энергетики — достойные представители отрасли и профессионалы высочайшего уровня.

Сотрудники АО «РЭС» подготовились к обслуживанию электросетей в аномальные морозы
Узнать подробнее

В АО «РЭС» перед аномальными морозами провели подготовку сотрудников к работе в сложных погодных условиях.

#Новосибирск#Новосибирская область#Награда#Электричество#Ольга Храмушкина#Электросети
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Сегодня, 08:31
Улицу Большевистскую в Новосибирске затопило кипятком в 40-градусный мороз
Сегодня, 03:07
Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра Новосибирска
Сегодня, 01:35
Инвалиды не получили права бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске
Сегодня, 05:45
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Сегодня, 04:52
Тарифы на электроэнергию повысят в Новосибирской области в 2024 году на 8,9 и 9,3%
Вчера, 07:24