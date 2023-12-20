В Новосибирской области прошел форум широкой общественной поддержки «Сделай выбор!»

Наши земляки хорошо понимают, что сегодня просто необходимо участвовать в избирательной кампании, приходить на выборы — это нужно и нашей области, и нашей стране. Это — шаг к единению общества. Новая важная задача — выборы Президента России в марте 2024 года. Это — не наша внутрироссийская история. Только что прямую линию Президента с итогами года смотрели и на Украине (причём — более 50% населения), и в Европе, и за океаном. Все они должны убедиться по итогам нашего голосования в марте 2024 года в том, что и дальше им придётся смотреть прямые линии нашего Президента. Этим единением, своим выбором мы демонстрируем всему миру, что намерены не только защитить суверенитет России, но и, поддерживая Владимира Путина, встать на борьбу за мировую справедливость. Мы не согласны с тем, что происходило в последние годы в угоду одному гегемону, и именно с нашим национальным лидером мы своих целей добьёмся», — отметил Андрей Травников.