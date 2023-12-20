В Новосибирской области прошел форум широкой общественной поддержки «Сделай выбор!»

Posted Вчера, 06:19
Published Вчера, 06:19
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Глава региона поблагодарил участников общественного движения за поддержку. «Александр Карелин стоял на старте создания этого движения не как разового выборного проекта, а как постоянно действующего процесса. В очередной раз в этом году в ходе выборной кампании общественное движение Новосибирской области себя оправдало. Любые выборы — это дополнительный повод встретиться с людьми, получить обратную связь. Есть масса примеров даже этого года, когда результат деятельности общественников приводил к конкретным управленческим решениям — скажем, речь идёт о дополнительных мерах поддержки ребят, отдавших своё здоровье в ходе специальной военной операции.
Наши земляки хорошо понимают, что сегодня просто необходимо участвовать в избирательной кампании, приходить на выборы — это нужно и нашей области, и нашей стране. Это — шаг к единению общества. Новая важная задача — выборы Президента России в марте 2024 года. Это — не наша внутрироссийская история. Только что прямую линию Президента с итогами года смотрели и на Украине (причём — более 50% населения), и в Европе, и за океаном. Все они должны убедиться по итогам нашего голосования в марте 2024 года в том, что и дальше им придётся смотреть прямые линии нашего Президента. Этим единением, своим выбором мы демонстрируем всему миру, что намерены не только защитить суверенитет России, но и, поддерживая Владимира Путина, встать на борьбу за мировую справедливость. Мы не согласны с тем, что происходило в последние годы в угоду одному гегемону, и именно с нашим национальным лидером мы своих целей добьёмся», — отметил Андрей Травников.
Сенатор РФ Александр Карелин также выразил слова благодарности общественникам за активную работу и подготовку новой выборной кампании. «Сегодня главную задачу по объединению общественных движений взял на себя Общероссийский народный фронт, чётко демонстрируя одну из установок нашего Президента о том, что надо объединять всех, несмотря на партийную принадлежность, территориальные особенности, этнические отличия. Это — общегосударственные интересы, это делает сильнее всю Российскую Федерацию. Наша главная цель — солидарность с решением Президента выдвигаться», — подчеркнул Александр Карелин.
Председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский пояснил: легко агитировать людей голосовать за тех, кто не просто словами, а делами доказывает свою эффективность. «Жители Новосибирской области, пришедшие в сентябре на выборы Губернатора, поверили не в слова, а в дела, свершённые на территории региона в последние пять лет. Теперь мы выдвинули Владимира Путина кандидатом в Президенты Российской Федерации. Ответ на вызовы, стоящие перед нашей страной, нам с вами вполне по силам. Мы должны придти на выборы Президента и доказать всему миру, что именно в России, нашей великой стране, должен родиться новый мировой порядок. Лидером этого миропорядка будет Владимир Путин, а мы его изберём», — сказал Игорь Галл-Савальский.
Также в ходе мероприятия Андрей Травников вручил отличившимся участникам движения «Сделай выбор!» Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.
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