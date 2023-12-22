Андрей Травников поблагодарил работников газовой отрасли

«Более 500 волонтёров были вовлечены в работу — это непростая задача и великое дело. Удалось переломить ситуацию с подачей заявок, их уже более 32 тысяч, — пошёл активный поток. Теперь надо иметь в виду всем, и нашим исполнителям — газораспределительным организациям — что работы в новом году будет вдвое больше, чем в этом».