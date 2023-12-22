Андрей Травников поблагодарил работников газовой отрасли

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На территории Новосибирской области во исполнение поручения президента России Владимира Путина продолжается работа по газификации домовладений в рамках социальной программы догазификации.
Осуществляется бесплатный подвод сетевого газа к земельным участкам домовладений, находящихся в границах уже газифицированных населённых пунктов.
Андрей Травников выразил благодарность активным участникам социального проекта, инициированного президентом России, — работникам газовой отрасли и волонтёрам партии «Единая Россия» — за пропаганду и реализацию программы догазификации.
«Более 500 волонтёров были вовлечены в работу — это непростая задача и великое дело. Удалось переломить ситуацию с подачей заявок, их уже более 32 тысяч, — пошёл активный поток. Теперь надо иметь в виду всем, и нашим исполнителям — газораспределительным организациям — что работы в новом году будет вдвое больше, чем в этом».
Мероприятия по догазификации сейчас реализуются в 17 районах и 5 городских округах Новосибирской области. В общей сложности они охватывают 154 населённых пункта. Количество домовладений, подлежащих догазификации в Новосибирской области, — 62 522. По состоянию на 21 декабря подано 32 713 заявок. Количество заключенных договоров — 23 395, обеспечена техническая возможность подключения — 33 964.
Среди мер поддержки — помощь семьям участников специальной военной операции. Как подчеркнул губернатор, любой член семьи бойца СВО может подать заявление на социальную догазификацию домовладения, не дожидаясь получения удостоверения участника боевых действий.
Благодаря инициативе губернатора в июле–августе 2023 года правительством региона совместно с «Единой Россией» была организована масштабная работа волонтёров с подворовым обходом граждан. Волонтёры обошли более 30 тысяч домовладений, доведя до жителей исчерпывающую информацию о возможности догазификации и действующих мерах соцподдержки.
Сегодня есть муниципальные образования, достигшие почти 100 процентов в заявочной компании в 2023 году: Новосибирск, Барабинский, Искитимский, Маслянинский и Убинский районы, наукоград Кольцово. Есть и отстающие: менее 40% заявок от плана-графика подано в Болотнинском р-не (26% от плана), в Искитиме (24%), Мошковском (34%), Ордынском районах (35%) и Оби (38%).
Андрей Травников потребовал от руководства отстающих муниципалитетов активнее включаться в программу догазификации и по частным домовладениям, и по социальным объектам.
В планах на 2024 и последующие годы — газификация 64 населённых пунктов (45 845 домовладений и квартир), постройка 2153 км газопроводов. Только на 2024 год запланировано подключение к газу 34 тыс. домовладений.
Сформирован общий перечень, состоящий из 104 котельных, которые необходимо перевести на природный газ до конца 2027 года. В ближайшие два года планируется построить 21 котельную на территории Сузунского, Искитимского, Черепановского, Ордынского и Новосибирского районов, предусмотренные программой развития газоснабжения. Андрей Травников поручил Минфину региона найти возможность финансирования проектирования газовых котельных в 2024 году.
Андрей Травников проверил, насколько новосибирцы защищены от хакеров.