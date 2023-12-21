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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Андрей Травников призвал соблюдать правила информационной безопасности

Андрей Травников проверил защиту новосибирцев от хакеров

21 декабря 2023, 13:09
Фото: Telegram-канал Андрея Травникова
Андрей Травников призвал соблюдать правила информационной безопасности

Губернатор Новосибирской области Травников посетил Центр мониторинга кибератак

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил работу Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности. Его задачей является предотвращение кибератак на информационные ресурсы и мобильные устройства граждан.

Сотрудники Центра работают в круглосуточном режиме.

«За год средствами мониторинга обнаружено более 150 тысяч событий информбезопасности, предотвращено более 380 DDoS атак, большинство из которых проводилось с территории недружественных государств. Один из примеров — атака 5 сентября на ресурс ГИС „Электронная школа“, — написал Андрей Травников в Telegram-канале.

Глава региона призвал новосибирцев соблюдать двухфакторную аутентификацию, не доверять подозрительным ссылкам и тщательно соблюдать правила информационной безопасности.

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#Новосибирск#Андрей Травников#Безопасность#Губернатор Травников#Александр Ляхов#Хакеры#Безопасность в интернете#Киберугрозы
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