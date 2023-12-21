Андрей Травников проверил защиту новосибирцев от хакеров

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сотрудники Центра работают в круглосуточном режиме.
«За год средствами мониторинга обнаружено более 150 тысяч событий информбезопасности, предотвращено более 380 DDoS атак, большинство из которых проводилось с территории недружественных государств. Один из примеров — атака 5 сентября на ресурс ГИС „Электронная школа“, — написал Андрей Травников в Telegram-канале.
Глава региона призвал новосибирцев соблюдать двухфакторную аутентификацию, не доверять подозрительным ссылкам и тщательно соблюдать правила информационной безопасности.