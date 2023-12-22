Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту

«Все расходы, связанные с оказанием помощи нашим военнослужащим, с достижением Победы, остаются одним из важнейших приоритетов бюджетной политики региона. С 1 марта этого года действует губернаторский „реабилитационный сертификат“, он рассчитана на все категории участников СВО — от частных военных компаний до добровольцев, мобилизованных и контрактников. Уникальность этой программы в количестве санаториев и центров, это дает выбор, более современное оборудование и более эффективные технологии. Сертификат — лишь одна из форм поддержки участников СВО в Новосибирской области. И это направление мы будем постоянно наращивать и расширять. С 2024 года в нашем регионе также будет введена единовременная денежная выплата на обеспечение условий доступности жилого помещения участников СВО, ставших инвалидами-колясочниками. Кроме того, в Новосибирской области создаётся реабилитационный центр, который будет специализироваться на многопрофильной реабилитации ветеранов боевых действий. Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации», — рассказал Игорь Гришунин.