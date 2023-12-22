Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Андрей Турчак, глава инициативной группы, секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о новых инициативах рабочей группы по СВО, которые касаются дополнительных мер поддержки и уточнения действующих механизмов оказания помощи бойцам:
«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами. Проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём. Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях».
Рабочая группа предложила приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, — на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
Помимо этого, предлагается установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. А также — отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.
Также по просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы, отметил он.
Андрей Турчак доложил президенту и о принятых в декабре законах, которые инициировала рабочая группа: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, которые трудоустраивают ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.
В Новосибирской области помимо федеральных мер поддержки участников СВО действуют и дополнительные региональные, напомнил замсекретаря реготделения «Единой России», председатель социального комитета Заксобрания Игорь Гришунин.
«Все расходы, связанные с оказанием помощи нашим военнослужащим, с достижением Победы, остаются одним из важнейших приоритетов бюджетной политики региона. С 1 марта этого года действует губернаторский „реабилитационный сертификат“, он рассчитана на все категории участников СВО — от частных военных компаний до добровольцев, мобилизованных и контрактников. Уникальность этой программы в количестве санаториев и центров, это дает выбор, более современное оборудование и более эффективные технологии. Сертификат — лишь одна из форм поддержки участников СВО в Новосибирской области. И это направление мы будем постоянно наращивать и расширять. С 2024 года в нашем регионе также будет введена единовременная денежная выплата на обеспечение условий доступности жилого помещения участников СВО, ставших инвалидами-колясочниками. Кроме того, в Новосибирской области создаётся реабилитационный центр, который будет специализироваться на многопрофильной реабилитации ветеранов боевых действий. Эта инициатива поддержана президентом Российской Федерации», — рассказал Игорь Гришунин.
Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана распоряжением президента 20 декабря 2022 года.
Её возглавил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.