Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в области

«Владимир Путин доказал делом, что он настоящий патриот России. Сегодня нет другого такого человека с таким опытом и авторитетом, которому можно было бы доверить страну в эти непростые времена. Мы поддерживаем президента, знаем, сколько социальных проектов успешно работают в последние годы. Все достижения, масштабные проекты последних лет, реализующиеся в том числе и у нас, в нашем регионе, были бы невозможны без поддержки государства и в первую очередь его главы. Сегодня мы — родные и близкие участников СВО, настоящих героев — вместе с президентом. Новосибирская область вместе с президентом», — подчеркнула председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталия Курина.