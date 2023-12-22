Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина открылся в области

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
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Updated Сегодня, 11:23
Сопредседателями штаба стали председатель Общественной палаты Новосибирской области, член инициативной группы по выдвижению В. В. Путина кандидатом в президенты РФ Галина Гриднева, председатель областной Федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области Светлана Заикина, председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталия Курина и руководитель Новосибирского регионального штаба «Молодой гвардии „Единой России“ Данил Лузгин. Ещё одним сопредседателем стал известный культурный и общественный деятель, скрипач и дирижер Михаил Симонян.
Как отметили представители регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выборы президента России 15–17 марта станут одним их главных событий страны в 2024 году. 16 декабря в Москве, в концертном зале «Зарядье» прошло собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Его кандидатуру единогласно поддержали все собравшиеся, более 750 человек, в числе которых артисты, спортсмены, предприниматели, общественники и политики. Выдвижение Владимира Путина поддержала Новосибирская область, представители которой стали членами инициативной группы.
Как рассказала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, основной задачей штаба станет организация работы по сбору подписей в поддержку кандидата. Поскольку глава государства идет на выборы как самовыдвиженец — по закону ему необходимо собрать триста тысяч подписей в его поддержку. Сбор начнут, как только в штаб поступят подписные листы. Собирать подписи будут в том числе на площадках крупнейших общественных организаций области, которые представляют сопредседатели штаба.
«Владимир Путин доказал делом, что он настоящий патриот России. Сегодня нет другого такого человека с таким опытом и авторитетом, которому можно было бы доверить страну в эти непростые времена. Мы поддерживаем президента, знаем, сколько социальных проектов успешно работают в последние годы. Все достижения, масштабные проекты последних лет, реализующиеся в том числе и у нас, в нашем регионе, были бы невозможны без поддержки государства и в первую очередь его главы. Сегодня мы — родные и близкие участников СВО, настоящих героев — вместе с президентом. Новосибирская область вместе с президентом», — подчеркнула председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталия Курина.
«Каждый из нас ответственен за будущее, каждый из нас говоря, что он патриот, должен делать свое дело в ежедневном режиме. Говоря о поддержке президента Путина, мы поддерживаем политику, которая проводит глава государства. Эта политика направлена на укрепление суверенитета нашей страны, экономики, создание условий для развития и самореализации, внимание к каждому человеку, улучшение качества жизни», — отметила председатель областной Федерации профсоюзов Лариса Цыбулевская.
«Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, были созданы молодежные департаменты. Теперь молодежная политика — это не что-то образное и далекое. Молодежная политика — это конкретные шаги по созданию условий для молодых ребят», — рассказал руководитель областной МГЕР Данил Лузгин Данил Лузгин, напомнив, что президент всегда поддерживал российскую молодежь.
Региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет работать на базе Штаба общественной поддержки НРО партии «Единая Россия». Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 182/1.
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