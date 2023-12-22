Новосибирские энергетики завершили юбилейный год ярким праздником

Большая часть юбилейных событий — социальные и благотворительные мероприятия для различных аудиторий. В мае в день рождения электросетей сотрудники АО «РЭС» пришли в роддома и поздравили родителей малышей акцией «С энергией по жизни». В день выписки из роддома им вручали небольшие, но полезные и яркие памятные подарки — развивающие игрушки и красочную папку для документов новорожденного.