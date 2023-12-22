Новосибирские энергетики завершили юбилейный год ярким праздником

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
К этой юбилейной дате в компании организовали и провели более 250 разных мероприятий, среди которых экологические и благотворительные акции, спортивные соревнования, творческие проекты, образовательные форумы и городские праздники. В праздничных мероприятиях участвовали более 1200 сотрудников и тысячи жителей Новосибирской области, обычных потребителей электроэнергии.
Начало юбилейного года отметили экологическими акциями — сотрудники АО «РЭС» расчистили территории парков в городах и поселках региона, высадили памятные аллеи в общей сложности посадив более 200 деревьев. На аллеях и в парках, где это было возможно, энергетики выложили декоративное мощение, установили новые красивые лавочки и урны.
Одной из самых масштабных эко-акций стала высадка яблонь на Михайловской набережной. Новые аллеи органично дополнили те, которые энергетики высадили 10 лет назад, отмечая 80-летие электросетей в регионе.
Большая часть юбилейных событий — социальные и благотворительные мероприятия для различных аудиторий. В мае в день рождения электросетей сотрудники АО «РЭС» пришли в роддома и поздравили родителей малышей акцией «С энергией по жизни». В день выписки из роддома им вручали небольшие, но полезные и яркие памятные подарки — развивающие игрушки и красочную папку для документов новорожденного.
Осенью энергетики посетили восемь детских домов, где провели увлекательные и познавательные шоу про электричество, а также подарили почти 200 воспитанниками подарки. Для пожилых людей сотрудники АО «РЭС» провели мероприятия в декаду пожилых людей.
Интереснейшим мероприятием стал юбилейный «Автопробег энергетиков», который прошел в июле. Каждый филиал АО «РЭС» проехал на фирменных машинах от своего места расположения до пл. Пименова в Новосибирске, где энергетики устроили настоящий яркий праздник для горожан и гостей столицы Сибири с выставкой спецтехники.
XVIII летняя спартакиада собрала 300 участников почти из всех подразделений предприятия. Не обошлось без мероприятий и для молодых сотрудников — они участвовали в форуме «Энергодвиж».
Самым ярким и значимым для энергетиков и жителей Новосибирской области стал творческий проект по размещению красочных граффити с сюжетами про энергетику. В нем участвовали профессиональные художники. Красочные муралы появились в 5 районах области (Барабинск, Чулым, Черепаново, Карасук и Новый Тартас) и еще 4 граффити нарисовали в Новосибирске (ул. С. Шамшиных, ул. Якушева, ул. Одоевского, ул. Железнодорожная).
Последние юбилейные мероприятия специалисты АО «РЭС» завершили как раз накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Подводя итоги всего юбилейного года, генеральный директор компании Дмитрий Шароватов подчеркнул: «Для нас было важно разделить памятную дату с нашими земляками. И вместо масштабного празднования юбилея оставить позитивный след и улучшить жизни жителей региона. Я уверен — у нас это получилось!».
Итоги года по технологическому подсоединению подвели в АО «РЭС».