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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:49

Первое задание — нарядить елку всей семьей.

Губернатор Андрей Травников пригласил принять участие в проекте «Всей семьёй»

27 декабря 2023, 06:47
Фото: Группа проекта Всейсемьей в ВК
Первое задание — нарядить елку всей семьей.
Жители Новосибирской области смогут принять участие во всероссийском проекте «Всей семьей». Фотоконкурс проходит в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Впереди Новый год — главный семейный праздник, время, которое стоит провести с родными и близкими. И в преддверии Нового 2024 года, объявленного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи, стартовал всероссийский проект „Всей семьёй“.

Суть проекта проста — люди в своих социальных сетях делятся семейными фотографиями и рассказывают, как проводят время вместе: ходят в кино или на каток, в музей или театр, вместе занимаются спортом или готовят праздничный ужин. Поучаствовать в проекте может любая семья.

Приглашаю жителей Новосибирской области присоединиться к интересному семейному проекту. Семья для россиян — главная ценность в жизни и самая надежная опора!», — обратился к жителям региона Андрей Травников.

Принять участие в проекте очень просто — для этого нужно зарегистрироваться в одной из социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждую неделю участники будут получать задания. Например, вместе приготовить ужин, позаниматься спортом, сходить в кино. Затем фото с выполненным заданием нужно опубликовать в своих соцсетях под хештегом #всейсемьей и #всейсемьей54.

За каждое выполненное задание участники получают электронный вкладыш из уникальной коллекции «Семья — это…». Раз в месяц будут проходить розыгрыши призов в группах проекта. Самые активные и дружные семьи получат ценные подарки.

В Новосибирской области в рамках проекта также пройдут спортивные, культурные и развлекательные мероприятия для всей семьи, которые позволят передать сибирские семейные традиции.

Инициатор проекта «Всей семьёй» — общественная организация «Я помогаю детям». Информационным партнером проекта выступил Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). Вся информация о проекте «Всей семьёй» — на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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