Губернатор Андрей Травников пригласил принять участие в проекте «Всей семьёй»

Принять участие в проекте очень просто — для этого нужно зарегистрироваться в одной из социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Каждую неделю участники будут получать задания. Например, вместе приготовить ужин, позаниматься спортом, сходить в кино. Затем фото с выполненным заданием нужно опубликовать в своих соцсетях под хештегом #всейсемьей и #всейсемьей54.