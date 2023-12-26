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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.

Концерт для детей участников СВО прошел при поддержке «Единой России» в Новосибирске

26 декабря 2023, 10:20
Фото: НРО партии «Единая Россия» в Новосибирске.
Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.
В новогоднее путешествие с любимыми сказочными персонажами отправились юные гости Дома творчества им. Ефремова.

На волшебное представление маленьких жителей Кировского района пригласили депутаты Заксобрания от «Единой России» Вениамин Пак, Елена Спасских и Евгений Подгорный.

Дети посмотрели спектакль «Чебурашка». Не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Танцы, игры, песни, хоровод у елки, фотосессия. Каждый получил сладкий подарок.

Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.
Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.
Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.
Отделение партии поддержало концерт для детей участников СВО в Кировском районе.
Фото: НРО партии «Единая Россия» в Новосибирске.

«Более 200 ребятишек — дети участников спецоперации. В подготовке торжеств приняли участие все депутаты „Единой России“ Кировского района: шесть представителей горсовета и трое –Заксобрания. Важность поддержки семей участников специальной военной операции во всей ее полноте неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин. Речь идет не только о материальной помощи, решении социальных, бытовых вопросов. С коллегами-депутатами Кировского района считаем своим нравственным долгом проявлять по отношению к детям, родителям, женам наших ребят искреннее внимание, по-человечески заботиться о них», — подчеркнула депутат Елена Спасских.

В области модернизировали более 50 учреждений культуры при поддержке «Единой России»
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Более 50 учреждений культуры прошли модернизацию при поддержке «Единой России».

#Новосибирск#Новосибирская область#Концерт#СВО#Ольга Храмушкина#Участники СВО
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