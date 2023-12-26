Концерт для детей участников СВО прошел при поддержке «Единой России» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На волшебное представление маленьких жителей Кировского района пригласили депутаты Заксобрания от «Единой России» Вениамин Пак, Елена Спасских и Евгений Подгорный.
Дети посмотрели спектакль «Чебурашка». Не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Танцы, игры, песни, хоровод у елки, фотосессия. Каждый получил сладкий подарок.
«Более 200 ребятишек — дети участников спецоперации. В подготовке торжеств приняли участие все депутаты „Единой России“ Кировского района: шесть представителей горсовета и трое –Заксобрания. Важность поддержки семей участников специальной военной операции во всей ее полноте неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин. Речь идет не только о материальной помощи, решении социальных, бытовых вопросов. С коллегами-депутатами Кировского района считаем своим нравственным долгом проявлять по отношению к детям, родителям, женам наших ребят искреннее внимание, по-человечески заботиться о них», — подчеркнула депутат Елена Спасских.
Более 50 учреждений культуры прошли модернизацию при поддержке «Единой России».