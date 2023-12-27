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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

График работы диспетчерской службы МУП «САХ» в Новосибирской области с 1 по 9 января 2024 года.

В МУП «САХ» сообщили график работы в праздничные дни

27 декабря 2023, 06:57
Фото: пресс-служба МУП «САХ»
График работы диспетчерской службы МУП «САХ» в Новосибирской области с 1 по 9 января 2024 года.
В праздничные дни «МУП „САХ“ работает в усиленном режиме все каникулы. В эти дни обычно количество отходов возрастает. Куда обращаться, если контейнерная площадка переполнена, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе регионального оператора МУП «САХ» сообщили, как оперативно связаться со специалистами компании в праздничные дни:

  1. Диспетчерская служба МУП «САХ» будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00. По номеру телефона 8 (383) 363-04-22 можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также сообщить о досрочном переполнении контейнеров для накопления ТКО.
  2. Контакт-центр абонентской службы в 2023 году принимает звонки до 31 декабря включительно. Последний день года операторы заканчивают работу в 17:00. В 2024 году сотрудники контакт-центра регионального оператора приступят к работе с 3 января. Получить консультацию по вопросу абонентского обслуживания можно по номеру телефона: 8 (383) 363-04-11 с 8:00 до 20:00.
  3. Офис по обслуживанию физических и юридических лиц откроет свои двери 5 января 2024 года с 8:00 до 16:00. В этот день консультацию по вопросам начислений, корректировки сведений по лицевым счетам, заключению договоров на услугу по обращению с ТКО можно получить по адресу г. Новосибирск, ул. Романова, 39. К штатному режиму работы приступаем с 9 января 2024 года.
  4. По любым вопросам, связанным с транспортированием ТКО, можно обратиться и в группу МУП «САХ» ВКонтакте (https://vk.com/mupcax_nsk). В сообщениях обязательно указывайте населенный пункт и адрес контейнерной площадки. В новогодние праздники специалисты будут на связи и смогут направить обращение в работу. А чтобы сигнал не затерялся в комментариях, его необходимо направлять в личных сообщениях.

«МУП „САХ“ работает в усиленном режиме все каникулы. Отходов, как обычно, будет много, объёмы вырастают в разы. Если где-то досрочно переполнится контейнерная площадка, то звонок в диспетчерскую службу или сообщение, направленное через ВК, ускорит приезд мусоровоза», — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО Ольга Любенко.

МУП «САХ» усилит работу в новогодние праздники в Новосибирске
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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#ТКО
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