В МУП «САХ» сообщили график работы в праздничные дни

«МУП „САХ“ работает в усиленном режиме все каникулы. Отходов, как обычно, будет много, объёмы вырастают в разы. Если где-то досрочно переполнится контейнерная площадка, то звонок в диспетчерскую службу или сообщение, направленное через ВК, ускорит приезд мусоровоза», — рассказала начальник отдела организации и контроля вывоза ТКО Ольга Любенко.