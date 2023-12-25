МУП «САХ» усилит работу в новогодние праздники в Новосибирске

Уже сейчас МУП «САХ» переходит на усиленный режим работы, так как этого требуют особенности вывоза отходов в праздничные дни. Как правило, в начале января повышается количество выбрасываемого мусора. Кроме того, последние два дня года выпадают на выходные, а синоптики прогнозируют снегопады. Так что 30–31 декабря могут стать пиковыми днями по количеству ТКО.