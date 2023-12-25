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Отходы будут вывозить в два раза чаще

МУП «САХ» усилит работу в новогодние праздники в Новосибирске

25 декабря 2023, 08:53
Фото: МУП «САХ»
Отходы будут вывозить в два раза чаще
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами с 31 декабря будет работать в усиленном режиме. Мусор собираются вывозить в два раза чаще.

Уже сейчас МУП «САХ» переходит на усиленный режим работы, так как этого требуют особенности вывоза отходов в праздничные дни. Как правило, в начале января повышается количество выбрасываемого мусора. Кроме того, последние два дня года выпадают на выходные, а синоптики прогнозируют снегопады. Так что 30–31 декабря могут стать пиковыми днями по количеству ТКО.

На предприятии сделали все, чтобы улучшить работу в праздники: выполнен предупредительный ремонт спецтехники, составлены графики дежурств, а 30–31 декабря и 2 января отходы будут вывозить в два раза больше. Также регоператор запасся резервными автомобилями на случай схода с линии основных машин.

«На сегодняшний день все подготовительные процессы для организации транспортирования отходов в праздничные дни завершены. В новогодние каникулы на территории региона будет работать более 280 единиц автотранспорта. Все они заведены под навигационный контроль. Отслеживание работы происходит в режиме реального времени», — пояснил директор МУП «САХ» Андрей Зыков.

В организации предупреждают: сбои в работе могут происходить в случаях, когда к местам накопления отхода не предоставляется доступ для спецтехники. Информация о невозможности оказания коммунальной услуги будет передаваться в управляющие организации и органы местного самоуправления. В ИУП «САХ» просят водителей заранее озаботиться расположением своего авто и не парковать его возле мусорных площадок.

С 31 декабря по 1 января ГКУ НСО «Проектная Дирекция МинЖКХиЭ НСО» будет контролировать качество вывоза мусора. В случае длительного накполения ТКО можете обращаться в диспетчерскую службу МУП «САХ» по номеру +7 (383) 363-04-22, ежедневно с 08:00 до 20:00.

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