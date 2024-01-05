Дроны для работы в арктических условиях разработали в Новосибирске

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На новосибирском оборонном предприятии выпустили модель дрона, предназначенную для работы в условиях Арктики. Дрон имеет боевое назначение — с его помощью возможно обнаружение замаскированной техники, наведение артиллерии. Аппараты могут работать в условиях нестабильной связи — дрон корректирует местоположение с помощью загруженных в устройство карт.
Температура, при которой может использоваться такой беспилотник, достигает -60℃. Новосибирские конструкторы разработали еще одну модель дрона, который работает как истребитель, сбивая дроны противника на расстоянии до 40 метров.
В Новосибирске в разработке находится ударный дрон, который будут выпускать из вторсырья.