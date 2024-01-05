Дроны для работы в арктических условиях разработали в Новосибирске

На новосибирском оборонном предприятии выпустили модель дрона, предназначенную для работы в условиях Арктики. Дрон имеет боевое назначение — с его помощью возможно обнаружение замаскированной техники, наведение артиллерии. Аппараты могут работать в условиях нестабильной связи — дрон корректирует местоположение с помощью загруженных в устройство карт.