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Published Сегодня, 02:44

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Updated Сегодня, 02:46

Выставка квадрокоптеров.

Дроны для работы в арктических условиях разработали в Новосибирске

5 января 2024, 02:44
Фото: Кирилл Козлов / 1MI
Выставка квадрокоптеров.
Беспилотники, способные выполнять задачи при экстремально низких температурах до -60С℃, разработали на заводе в Новосибирске.

На новосибирском оборонном предприятии выпустили модель дрона, предназначенную для работы в условиях Арктики. Дрон имеет боевое назначение — с его помощью возможно обнаружение замаскированной техники, наведение артиллерии. Аппараты могут работать в условиях нестабильной связи — дрон корректирует местоположение с помощью загруженных в устройство карт.

Температура, при которой может использоваться такой беспилотник, достигает -60℃. Новосибирские конструкторы разработали еще одну модель дрона, который работает как истребитель, сбивая дроны противника на расстоянии до 40 метров.

В Новосибирске разрабатывают ударный беспилотник из вторсырья
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В Новосибирске в разработке находится ударный дрон, который будут выпускать из вторсырья.

#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#БПЛА
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