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Posted 16 января, 08:20

Published 16 января, 08:20

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Юрий Борисов во главе делегации «Роскосмоса»

Научный потенциал региона оценила делегация «Роскосмоса» во главе с Юрием Борисовым

16 января 2024, 08:20
Фото: nso.ru
Юрий Борисов во главе делегации «Роскосмоса»
Сегодня наш регион с рабочей поездкой посетил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Делегация «Роскосмоса» ознакомилась с научно-технологическим заделом Новосибирского государственного университета в интересах проекта «Сфера», а также с потенциалом предприятий региона.

Во время совещания на площадке НГУ участники мероприятия обсудили усиление взаимодействия Роскосмоса, вуза и СО РАН, рассмотрели вопросы повышения эффективности научно-прикладных исследований, связанных с пилотируемой программой и по другим важным направлениям.

Губернатор Андрей Травников сообщил, что несколько лет назад одной из главнейших задач новосибирское региональное Правительство определило для себя задачу, значимую для научно-технологического развития страны: сближение исследования и индустрии, инициирование востребованных экономике исследовательских тем и создание условий для внедрения результатов исследований в индустрию и промышленность.

Для этого развивали инфраструктуру, в том числе, управленческую: создано региональное министерство науки и инновационной политики, запущена программа «Академгородок 2.0». Сегодня в реализации её флагманские проекты: строительство Сибирского кольцевого источника фотонов в наукограде Кольцово, кампуса мирового уровня НГУ, второй очереди Академпарка.

Проходит ряд конгрессно-выставочных мероприятий, одно из крупнейших — форум технологического развития «Технопром». Андрей Травников подчеркнул: вырос не только масштаб форума — как по количеству участников, так и географически, — у «Технопрома» появилась специализация: всё, что связано с диалогом исследователей и промышленности, с институтами и инструментами для обеспечения внедрения результатов исследований. Губернатор пригласил представителей «Роскосмоса» принять участие в XI Технопроме, который традиционно пройдет в нашем регионе в конце лета.

Также Андрей Травников рассказал о работе созданного на базе НГТУ Дизайн-центра «Силовая электроника», который объединяет возможности силовой электроники и цифровой микроэлектроники для проектирования гибридных силовых модулей для аэрокосмического применения.

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#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Роскосмос
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