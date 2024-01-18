В регионе представили ИТ-проекты на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Отраслевой форум прошел при участии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. В состав делегации Новосибирской области вошли заместитель Губернатора, ответственный за цифровую трансформацию, Максим Кудрявцев и министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.



Новосибирская область презентовала базовую платформу по разработке программного обеспечения и аппаратных комплексов с использованием передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для управления городской инфраструктурой и строительством. Цифровой двойник городской инфраструктуры облегчит человеку принятие решений за счёт анализа больших данных, собираемых с различных городских систем. Проект будет реализован на базе центра в сфере искусственного интеллекта в НГУ.



В ходе строительства второй очереди Академпарка новосибирского Академгородка планируется запуск комплекса для создания VR-контента, в основе которого будет съемочный павильон цифрового погружения, производственная техническая студия, студия инженерных решений, сервисы проката оборудования и студия цифрового производства.



Система видеосудейства «Форвард Рефери», разработанная в Новосибирском Академгородке, предназначена для помощи арбитрам и судьям в разборе спорных моментов игры. Комплекс является одним из лучших в стране, удовлетворяет всем требованиям КХЛ и успешно применяется на более чем 50 аренах в России, Белоруссии, Казахстане, Чехии и Китае. Уникальность системы — возможность демонстрировать замедленный покадровый просмотр с разрешением до 200 изображений в секунду. Посетители выставки могли лично убедиться в возможностях сервиса — на специально оборудованной площадке для игры в хоккей совершить пробный бросок и увидеть его в замедленном повторе.



«Часть сервисов еще в разработке, часть уже внедрена. С гордостью отмечу, все эти инициативы не только реализуют программы импортозамещения, но и создают продукты, которые могут легко и свободно конкурировать на международной арене», — подчеркнул Максим Кудрявцев.



Члены Правительства Новосибирской области приняли участие в пленарной сессии «Как развивалась российская ИТ‑отрасль: история успеха национальных лидеров». Представители ведущих российских ИКТ-компаний рассказали о достижениях в отрасли за последние 6 лет.