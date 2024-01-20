Что ждет новосибирцев после введения режима ЧС, рассказал юрист Севрюгин

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Что означает режим чрезвычайной ситуации для жителей Новосибирска, уточнил юрист Никита Севрюгин порталу Сиб.фм. Режим ЧС может быть введен на отдельной территории по причине опасного для жизни людей природного явления, аварии, а также в случае распространения опасного заболевания.
Данный режим дает определенные полномочия руководящим сотрудникам, которые при необходимости могут приостановить работу предприятий на территории, где введен ЧС, ограничить доступ на данную территорию. Также у властей при режиме ЧС есть возможность определить порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения населения.
Граждане, оказавшиеся в зоне ЧС, должны выполнять установленные правила, оказывать содействие в выполнении аварийно-спасательных работ. Если будет введен режим эвакуации из зоны ЧС — соблюдать график эвакуации.
Как отметил юрист, за невыполнение предусмотренных правил для гражданских лиц введены административные штрафы в размере от 1 до 30 тысяч рублей (с. 20.6.1 КоАП РФ).