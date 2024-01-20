Что ждет новосибирцев после введения режима ЧС, рассказал юрист Севрюгин

Данный режим дает определенные полномочия руководящим сотрудникам, которые при необходимости могут приостановить работу предприятий на территории, где введен ЧС, ограничить доступ на данную территорию. Также у властей при режиме ЧС есть возможность определить порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения населения.