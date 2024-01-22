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Продавцы одна из востребованных профессий

Составлен топ-15 самых востребованных вакансий в Новосибирске за январь 2024

22 января 2024, 05:36
Фото: 1MI
Продавцы одна из востребованных профессий
В январе 2024 года эксперты hh ru проанализировали более 30 тысяч вакансий, открытых в Новосибирской области. Благодаря анализу данных стало известно, какие специалисты сейчас наиболее востребованы в регионе.

В январе самый большой спрос наблюдался на должности менеджеров по продажам и работе с клиентами — эти специалисты составляют 7,3% от общего числа предложений о работе. На втором месте по популярности находятся продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,5%), а на третьем месте — водители (4,1%).

В январе в Новосибирской области также наблюдался высокий спрос на врачей (2,9%), бухгалтеров (2,4%), инженеров-конструкторов и поваров (по 2,3%), программистов (2,2%), операторов call-центров (2,1%), кладовщиков (2,0%), упаковщиков и комплектовщиков (1,8%), курьеров (1,7%), машинистов и слесарей (1,6%) и разнорабочих (1,5%).

В целом по России приоритеты работодателей немного отличаются: на первом месте находятся продавцы-консультанты (8,2%), на втором — менеджеры по продажам (7%), а на третьем — водители (4,4%).

#Новосибирск#Новосибирская область#Врачи#Зарплата#Вакансии#Программисты#Эмилия Губарева#Водители#Машинисты#Курьеры
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