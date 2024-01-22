Составлен топ-15 самых востребованных вакансий в Новосибирске за январь 2024

В январе самый большой спрос наблюдался на должности менеджеров по продажам и работе с клиентами — эти специалисты составляют 7,3% от общего числа предложений о работе. На втором месте по популярности находятся продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (6,5%), а на третьем месте — водители (4,1%).