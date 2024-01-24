3 критерия идеального города от Лебедева — соответствует ли Новосибирск

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
Если ориентироваться на перечисленные признаки, то Новосибирск на звание идеального города подходит по двум критериям из трех. Причем по пункту «вода» — дважды. Есть река Обь и даже море — пусть это и водохранилище.
Архитектуры «до нашей эры» в городе не встретить, но есть характерные здания рубежа XIX — начала XX века.
Если верить дизайнеру, не дотянул Новосибирск до звания идеального города только из-за отсутствия холмов.
Ранее Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск, и выводы были не в пользу первого.