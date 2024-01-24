3 критерия идеального города от Лебедева — соответствует ли Новосибирск

Новосибирск не соответствует 3 критериям идеального города от Лебедева

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем телеграм-канале перечислил признаки идеального города. По его мнению, в нем должны быть вода (река, море, озеро), перепад рельефа (холмы, сопки, горы) и старая архитектура («лучше с до н. э., но и XIX — начало XX веков сойдет»).