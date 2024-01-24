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Парк «Арена» в Новосибирске

3 критерия идеального города от Лебедева — соответствует ли Новосибирск

24 января 2024, 03:15
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Парк «Арена» в Новосибирске

Новосибирск не соответствует 3 критериям идеального города от Лебедева

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем телеграм-канале перечислил признаки идеального города. По его мнению, в нем должны быть вода (река, море, озеро), перепад рельефа (холмы, сопки, горы) и старая архитектура («лучше с до н. э., но и XIX — начало XX веков сойдет»).

Если ориентироваться на перечисленные признаки, то Новосибирск на звание идеального города подходит по двум критериям из трех. Причем по пункту «вода» — дважды. Есть река Обь и даже море — пусть это и водохранилище.

Архитектуры «до нашей эры» в городе не встретить, но есть характерные здания рубежа XIX — начала XX века.

Если верить дизайнеру, не дотянул Новосибирск до звания идеального города только из-за отсутствия холмов.

Архитектура НовосибирскаАрхитектура Новосибирска
Архитектура Новосибирска
Фото: Артём Шершнёв / atas.info

Ранее Лебедев сравнил Новосибирск и Красноярск, и выводы были не в пользу первого.

Михайловская набережная в НовосибирскеМихайловская набережная в Новосибирске
Михайловская набережная в Новосибирске
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Культура#Новосибирск
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