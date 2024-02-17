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Скорую помощь объединят в единую систему

Новосибирск и область соединят через «скорую помощь»

17 февраля 2024, 04:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Скорую помощь объединят в единую систему

В Новосибирске создадут единую службу «скорой помощи»

В Новосибирске создадут единую службу скорой медицинской помощи. Благодаря этому станции и подстанции на местах станут одной структурой.

Как заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, единая логистика изменит работу бригад.

«Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский район — их обьединят в единую диспетчерскую службу. Это позволит использовать службу скорой медицинской помощи более рационально», — отметила заместитель министра.

Кроме того, у фельдшеров появятся планшеты для быстрого и оперативного взаимодействия с диспетчерской службой.

Напомним, что в НСО снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Новосибирцы стали реже болеть гриппом
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#Новосибирск#Новосибирская область#Здравоохранение#Скорая помощь#Александр Ляхов
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