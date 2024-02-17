Новосибирск и область соединят через «скорую помощь»

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Как заявила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина, единая логистика изменит работу бригад.
«Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский район — их обьединят в единую диспетчерскую службу. Это позволит использовать службу скорой медицинской помощи более рационально», — отметила заместитель министра.
Кроме того, у фельдшеров появятся планшеты для быстрого и оперативного взаимодействия с диспетчерской службой.
Напомним, что в НСО снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.