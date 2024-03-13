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Published Сегодня, 16:55

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Специалист объяснил, чем надежные капперы отличаются от мошенников

Специалист объяснил, чем надежные капперы отличаются от мошенников

13 марта 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
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В Рунете все чаще стали появляться объявления о продаже новой услуги — прогнозов результатов спортивных состязаний. Экспертов, предлагающих такие прогнозы, называют капперами.

Для аудитории, увлекающейся ставками на спорт, найти успешного каппера — это задача не из простых. Это невозможно сделать только по отзывам в Сети, однако поискать стоит, поскольку прогнозы спортивных аналитиков-профессионалов позволяют значительно повысить вероятность выигрыша. О критериях, которыми следует руководствоваться при выборе каппера, рассказал Артур Курицкий, автор телеграм-канала «Контрольная Ставка».

Сделать ставку в спортивном катализаторе и выиграть с помощью самостоятельно проведенного анализа крайне сложно. Пользовательских мнений в интернете тоже будет недостаточно. Но услугами профессионалов имеет смысл пользоваться только тогда, когда вы решили начать получать от ставок стабильный пассивный доход. Нельзя забывать, что интернет заполонили мошенники, и именно новички становятся их самой лакомой добычей. Специалист рекомендует изучать только специальные каналы спортивной аналитики.

«Это захватывает. Это интересно наблюдать. Это интересно изучать. Здесь нет ничего тяжелого и сложного», — убеждает он.

Главным отличием честного каппера от мошенника, по мнению автора канала «Контрольная Ставка», является прозрачность его деятельности. Мошенники по большей части размещают в Сети только положительные отзывы о своей работе и хвастают 100-процентными результатами. Профессионал публикует честную статистику, делая это регулярно. В открытом доступе и на проверенных телеграм-каналах он размещает все результаты по платной подписке, ведь только так потенциальные заказчики смогут судить о его профессионализме.

Пробный бесплатный доступ — дополнительное свидетельство в пользу порядочности каппера, поскольку людям предоставляется возможность предварительно протестировать предоставляемую услугу, прежде чем оплатить прогноз. Так любитель ставок сможет оценить мастерство каппера и понять, нужна ли ему услуга данного аналитика и не ожидает ли его коварный подвох.

Об эффективности каппера можно узнать и от других подписчиков на профессиональных каналах. Обычно на таких ресурсах доступно личное общение, а предложение персонального сопровождения от владельца канала считается в среде любителей ставок хорошим тоном.

По словам Курицкого, помимо данных, которые доступны на самом ресурсе, нужно поискать информацию о спортивном аналитике на тематических сайтах и форумах. Информации можно доверять, если в итоге вы смогли собрать много положительных отзывов.

#Общество
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