Специалист объяснил, чем надежные капперы отличаются от мошенников

Главным отличием честного каппера от мошенника, по мнению автора канала «Контрольная Ставка», является прозрачность его деятельности. Мошенники по большей части размещают в Сети только положительные отзывы о своей работе и хвастают 100-процентными результатами. Профессионал публикует честную статистику, делая это регулярно. В открытом доступе и на проверенных телеграм-каналах он размещает все результаты по платной подписке, ведь только так потенциальные заказчики смогут судить о его профессионализме.