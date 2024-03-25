Новосибирец находится под завалами в руднике «Пионер» в Амурской области

Обрушение горных пород в золотодобывающем руднике «Пионер» произошло вечером 18 марта. Под завалами находятся 13 рабочих, связи с ними нет. Спасатели МЧС круглосуточно проводят поисково-спасательные работы с момента обрушения. К работам привлекли более 220 человек. Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта.