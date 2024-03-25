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Вахтовик из Новосибирска находится под завалами в руднике в Амурской области

Новосибирец находится под завалами в руднике «Пионер» в Амурской области

25 марта 2024, 07:00
Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Вахтовик из Новосибирска находится под завалами в руднике в Амурской области

Обрушение горных пород произошло 18 марта. Под завалами находятся 13 рабочих. Связи с ними нет.

Вахтовик из Новосибирска находится под завалами в руднике «Пионер» Зейского округа Амурской области. Об этом сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на родственника пропавшего. По словам старшего брата, это 41-летний Максим Семёнов, житель села Биаза Северного района Новосибирской области. Максим работает вахтовым методом на разных шахтах.

Обрушение горных пород в золотодобывающем руднике «Пионер» произошло вечером 18 марта. Под завалами находятся 13 рабочих, связи с ними нет. Спасатели МЧС круглосуточно проводят поисково-спасательные работы с момента обрушения. К работам привлекли более 220 человек. Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта.

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#Происшествия#МЧС#Пропавшие люди#Алёна Рогонова#Вахта
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