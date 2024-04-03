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Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

В Новосибирске задержаны подозреваемые в организации интимных услуг

Молодые новосибирцы решили заняться секс-бизнесом — мечты развеяла полиция

3 апреля 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Новосибирске задержаны подозреваемые в организации интимных услуг

В Новосибирске задержаны подозреваемые в организации интимных услуг

В Новосибирске задержаны двое молодых людей. Они подозреваются в вовлечении девушки в занятие проституцией.

Парней в возрасте девятнадцати и двадцати лет задержали в Железнодорожном районе. На данный момент им запрещено покидать город в рамках подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

По версии полицейских, юношам захотелось обеспеченной жизни. Прекрасно зная, что многим людям хочется секса без обязательств на одну ночь, они предложили своей знакомой оказывать интимные услуги. Для этого они сняли квартиру и разместили объявление в сети.

Интимные услуги могли оказываться с октября 2023 года по март нынешнего. Однако теперь любителям «клубнички» придется ответить за содеянное.

Напомним, что родители новосибирских пловцов возмутились наглой рекламе сайта интимных услуг.

«Чистый разврат»: родители новосибирских пловцов возмутились откровенной рекламой
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Секс#Александр Ляхов#Проституция#Проститутки
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