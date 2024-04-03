Молодые новосибирцы решили заняться секс-бизнесом — мечты развеяла полиция

По версии полицейских, юношам захотелось обеспеченной жизни. Прекрасно зная, что многим людям хочется секса без обязательств на одну ночь, они предложили своей знакомой оказывать интимные услуги. Для этого они сняли квартиру и разместили объявление в сети.