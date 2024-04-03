Молодые новосибирцы решили заняться секс-бизнесом — мечты развеяла полиция

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Парней в возрасте девятнадцати и двадцати лет задержали в Железнодорожном районе. На данный момент им запрещено покидать город в рамках подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
По версии полицейских, юношам захотелось обеспеченной жизни. Прекрасно зная, что многим людям хочется секса без обязательств на одну ночь, они предложили своей знакомой оказывать интимные услуги. Для этого они сняли квартиру и разместили объявление в сети.
Интимные услуги могли оказываться с октября 2023 года по март нынешнего. Однако теперь любителям «клубнички» придется ответить за содеянное.
Напомним, что родители новосибирских пловцов возмутились наглой рекламе сайта интимных услуг.