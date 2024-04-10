Новосибирские пенсионеры стали популярнее у работодателей

При этом пока на долю «старых» работников приходится не более 0,4% рприглашений из всей базы резюме. Однако динамика спроса растет, а за пенсионеров ведется зачастую серьезная борьба на рынке труда. Причина проста — пожилые новосибирцы имеют колоссальный стаж работы, который не сразу сможет накопить молодежь. Одновременно они более покладисты и готовы учиться.