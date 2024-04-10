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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Новосибирские пенсионеры стали популярнее у работодателей

Новосибирские пенсионеры стали популярнее у работодателей

10 апреля 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирские пенсионеры стали популярнее у работодателей

Новосибирские работодатели стали проявлять интерес к пожилым кандидатам

Многим пенсионерам приходится подрабатывать, чтобы иметь достойную прибавку ко всем положенным выплатам. Одновременно с этим работодатели стали лояльнее к возрастным соискателям.

Согласно данным рекрутинговой платформы hh.ru. работодатели охотно готовы трудоустроить соискателей старше 50 и даже 60 лет. Анализ анкет показал, что количество соответствующих резюме за два года — с 2021 года по 2023 годы — выросло сразу на 60%. Пенсионеры, умеющие, любящие и готовые работать, получили свыше 12 тысяч приглашений по вакансиям.

При этом пока на долю «старых» работников приходится не более 0,4% рприглашений из всей базы резюме. Однако динамика спроса растет, а за пенсионеров ведется зачастую серьезная борьба на рынке труда. Причина проста — пожилые новосибирцы имеют колоссальный стаж работы, который не сразу сможет накопить молодежь. Одновременно они более покладисты и готовы учиться.

Согласно данным рекрутинговой платформы, соискатели в возрасте с51-60 лет находятся на втором месте. Первое и третье места заняла молодежь — от 19 до 30 и от 14 до 18 соответственно.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсионеры#Работа#Александр Ляхов#Исследование
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