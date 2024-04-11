Как получить 15 тысяч рублей на ребенка до трех лет — рассказали в СФР

По данным отделения СФР по Новосибирской области, выплата из средств материнского капитала производится до момента достижения ребенком 3-летнего возраста. Она устанавливается без учета требований к трудовой занятости и доходу обоих родителей. Заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Его можно подать в электронном виде через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.