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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Новосибирцы могут получить выплаты на ребенка до 3 лет

Как получить 15 тысяч рублей на ребенка до трех лет — рассказали в СФР

11 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Новосибирцы могут получить выплаты на ребенка до 3 лет

Как получить 15 тысяч на ребенка до трех лет — рассказали в новосибирском СФР

Новосибирские родители могут получать ежемесячные выплаты до на ребенка, не достигшего трех лет. Сумма выплат с учетом прожиточного минимума родителей составит 30 тысяч рублей.

По данным отделения СФР по Новосибирской области, выплата из средств материнского капитала производится до момента достижения ребенком 3-летнего возраста. Она устанавливается без учета требований к трудовой занятости и доходу обоих родителей. Заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Его можно подать в электронном виде через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.

Если заявление на выплату подано не позднее шести месяцев, то выплата осуществляется не позднее месяца с момента рождения ребенка. В остальных случаях она осуществляется с месяца обращения за ее назначением. Период действия выплаты составляет двенадцать месяцев.

Более подробную информацию новосибирцы могут получить в Отделении СФР в рабочие дни c 8.30 до 17.15 часов. Телефон контактного центра: 8 800 200 0502 (звонок бесплатный).

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Александр Ляхов
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