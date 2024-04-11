Как получить 15 тысяч рублей на ребенка до трех лет — рассказали в СФР

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
По данным отделения СФР по Новосибирской области, выплата из средств материнского капитала производится до момента достижения ребенком 3-летнего возраста. Она устанавливается без учета требований к трудовой занятости и доходу обоих родителей. Заявление о назначении ежемесячной выплаты из средств материнского капитала можно подать в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Его можно подать в электронном виде через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.
Если заявление на выплату подано не позднее шести месяцев, то выплата осуществляется не позднее месяца с момента рождения ребенка. В остальных случаях она осуществляется с месяца обращения за ее назначением. Период действия выплаты составляет двенадцать месяцев.
Более подробную информацию новосибирцы могут получить в Отделении СФР в рабочие дни c 8.30 до 17.15 часов. Телефон контактного центра: 8 800 200 0502 (звонок бесплатный).