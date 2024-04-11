Новая цифровая платформа повысит скорость реагирования служб ЧС в Новосибирске

Система представляет собой единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, экстренного оповещения населения при пожарах, паводке, коммунальных авариях, а также других происшествиях и ЧС. Проект реализуется с 2023 года Минцифры Новосибирской области в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области».