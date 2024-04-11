Новая цифровая платформа повысит скорость реагирования служб ЧС в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Система представляет собой единое информационное пространство для координации действий и оперативной информационной поддержки силовых структур, организаций сферы ЖКХ и жизнеобеспечения, экстренного оповещения населения при пожарах, паводке, коммунальных авариях, а также других происшествиях и ЧС. Проект реализуется с 2023 года Минцифры Новосибирской области в рамках государственной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“ в Новосибирской области».
Новая платформа позволяет работать с обращениями граждан о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также управлять планами и сценариями реагирования, силами и средствами при происшествии и прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций.
«На платформе предусмотрен единый подход к обработке любых событий о ЧС, поступающих напрямую с датчиков, подключенных к платформе, либо непосредственные обращение граждан на телефоны экстренных оперативных служб или единых дежурных диспетчерских служб. Система автоматически подбирает алгоритмы реагирования на происшествия, предполагающие строгий порядок действий в той или иной ситуации с соответствующим чек-листом их выполнения со стороны оператора, включая таймер обратного отсчета для выполнения нормативов реагирования», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
К платформе подключены датчики мониторинга аварийных химически опасных веществ, состояния уровня воды. В рамках реализации системы было организовано подключение к системе автономных пожарных извещателей в частных домах. В ближайшее время планируется внедрение модуля мониторинга водных объектов, опасных мест для несовершеннолетних и создание дорожной карты.