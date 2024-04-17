Производство альтернативных продуктов питания достигнет 200 тыс. тонн к 2030 году

Что касается популярности растительных продуктов, по оценкам экспертов, в ближайшие пять лет потребление альтернативного мяса составит не более 3% от всей мясной продукции. Рынок альтернативного молока будет развиваться быстрее: спрос на него может составить 5% от общего потребления. Уже сейчас такое молоко является самым популярным продуктом с заменителем животных компонентов. Его распространению поспособствовало широкое разнообразие вкусов, а также доступность по сравнению с другими альтернативными продуктами. Напиток на растительном молоке можно заказать практически в каждой кофейне крупных городов, а на полках продуктовых магазинов можно встретить несколько видов растительной молочной продукции.