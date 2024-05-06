Шесть правил жизни членов королевской семьи в Великобритании

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Дворцовый протокол касается еще нерожденного ребенка королевских кровей. Если член семьи монарха ждет ребенка, то он обязан немедленно сообщить об этом публично. В случае, если родители решат выяснить пол будущего ребенка, то эту информацию они тоже обязанны обнародовать.
После рождения ребенок должен быть обязательно крещен, ведь британский монарх является еще и главой церкви. Таинство крещение ребенка «голубой крови» всегда проводит архиепископ Кентерберийский.
Члены королевской семьи обязаны отучиться на курсах вождения автомобиля, сдать экзамены и получитть права на управление машиной. Исключени было сделано для королевы Елизаветы II. Она была единственным водителем в стране, кому официально было разрешено управлять автомобилем без прав.
С раннего детства члены королевской семьи обязаны посещать дворцовые мероприятия. Считается, что так они поймут важность королевского института и приникнутся историей королевства.
Таким же обязательным является обучение правилам этикета. Королевские отпрыски учатся самому широкому спектру правил — от правильной осанки за столом до выбора гардероба и верного тембра голоса.
Наследники престола никогда не могут путешествовать вместе. Это связано с соображениями безопасности и обязательного продолжения династии. Впрочем, как и у любого правила, здесь есть исключение — разрешение на такую поездку может дать действующий монарх, пишет издание newia.ru.