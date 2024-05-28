Ученые зафиксировали аномальное поведение магнитного поля Земли

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Как информирует newia.ru, объектом исследования является хвост, который остается от давления солнечного ветра на Землю. Именно в этом хвосте формируются магнитные бури.
В помощью спутников исследователи обнаружили признаки суббури в магнитосфере нашей планеты, но в ходе изучения этого явления оказалось, что их там нет. Объяснить этот феномен они пока не в могут.
Вместе с тем ученые обеспокоены еще одной аномалией — снижением магнитной напряженности в некоторых участках магнитосферы Земли. По их мнению, данное обстоятельство может указывать на возможную смену магнитных полюсов планеты, но угрозы для существования человечества это явление не несет.
Немецкие ученые также поделились своими наблюдениями, полученными в ходе изучения магнитного поля. Их выводы сводятся к тому, что более 40 тыс. лет назад магнитное поле у Земли было настолько ослаблено, что в атмосферу могли проникать опасные галактические космические лучи.