Новосибирская область намерена расширять сотрудничество в рамках ЕАЭС

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Сессия прошла в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС — 2024. Сценарии межрегиональной кооперации». В ходе мероприятия губернатор Андрей Травников подчеркнул: регион не случайно стал постоянной площадкой проведения международной конференции по экспорту.
«Новосибирская область — крупнейший за Уралом транспортно-логистический хаб, в котором сходятся торговые пути в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, обеспечены автомобильный и железнодорожный выходы в Казахстан и страны Средней Азии, представлены все виды транспорта. Мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе по автотранспортному грузообороту и входим в пятёрку регионов-лидеров в нашей стране по железнодорожным перевозкам», — сообщил Андрей Травников.
По словам губернатора, с 2018 года мощности складских комплексов в Новосибирском транспортном узле выросли на три четверти, до 1 млн 626 тысяч кв. метров. Однако спрос все еще превышает предложение.
Один из приоритетов экономического развития региона — наращивание экспортного потенциала. Наиболее перспективные направления сотрудничества с зарубежными партнёрами — медицинский туризм, экспорт образовательных услуг, IT-технологий, продукции агропромышленного комплекса.
Поэтому, акцентировал Андрей Травников, правительство Новосибирской области всесторонне поддерживает экспортёров. Меры господдержки для выхода на зарубежные рынки получили более 600 компаний среднего и малого бизнеса.