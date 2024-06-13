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Правительство региона намерено продолжать поддержку экспортеров

Новосибирская область намерена расширять сотрудничество в рамках ЕАЭС

13 июня 2024, 08:16
Фото: atas.info
Правительство региона намерено продолжать поддержку экспортеров
В правительстве Новосибирской области прошла пленарная сессия «Евразийская сеть генерации международного бизнеса: источники наращивания потенциала ВЭД в регионах стран ЕАЭС».

Сессия прошла в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС — 2024. Сценарии межрегиональной кооперации». В ходе мероприятия губернатор Андрей Травников подчеркнул: регион не случайно стал постоянной площадкой проведения международной конференции по экспорту.

«Новосибирская область — крупнейший за Уралом транспортно-логистический хаб, в котором сходятся торговые пути в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, обеспечены автомобильный и железнодорожный выходы в Казахстан и страны Средней Азии, представлены все виды транспорта. Мы занимаем первое место в Сибирском федеральном округе по автотранспортному грузообороту и входим в пятёрку регионов-лидеров в нашей стране по железнодорожным перевозкам», — сообщил Андрей Травников.

По словам губернатора, с 2018 года мощности складских комплексов в Новосибирском транспортном узле выросли на три четверти, до 1 млн 626 тысяч кв. метров. Однако спрос все еще превышает предложение.

Один из приоритетов экономического развития региона — наращивание экспортного потенциала. Наиболее перспективные направления сотрудничества с зарубежными партнёрами — медицинский туризм, экспорт образовательных услуг, IT-технологий, продукции агропромышленного комплекса.

Поэтому, акцентировал Андрей Травников, правительство Новосибирской области всесторонне поддерживает экспортёров. Меры господдержки для выхода на зарубежные рынки получили более 600 компаний среднего и малого бизнеса.

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#Экономика#Экспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор#ЕАЭС
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