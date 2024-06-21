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Океанологи поделились необычными видео, на которых белухи трясут «дынями»

Океанологи поделились необычными видео, на которых белухи трясут «дынями»

21 июня 2024, 20:37
Фото: pxhere.com
Ученые объяснили, что эти морские млекопитающие способны общаться, передавая сообщения при помощи характерного лобного жирового бугра.

По словам специалистов, массивная выпуклость на лбу у белух, также именуемая «дыней», выполняет роль акустической линзы. Крупный жировой нарост позволяет управлять звуковыми колебаниями, которые животные производят для эхолокации.

Эти необычные киты могут вытягивать лобный бугор кпереди — он оказывается над губами и начинает походить по форме на кепку. Белухи способны уплощать «дыню», прижимая ее к черепной коробке, поднимать кверху и даже трясти так, что она колеблется будто желе, информирует newkhakasiya.online.

Согласно предположению, высказанному руководителем исследовательской группы Джастином Ричардом, таким образом животные привлекают внимание представителей своего вида и общаются с ними.

Гипотеза подтвердилась при исследовании поведения двух групп белух — четверых млекопитающих из аквариума «Мистик» штата Коннектикут (США) и нескольких десятков животных из питомника MarineLand (Канада). Все белухи использовали идентичные «дынные формы», и в 93% случаев они «трясли дынями», когда находились в поле зрения сородичей.

Не участвовавшая в эксперименте океанолог Малин Лилли тем не менее уверена, что вскоре ученые смогут создать словарь «лобных» выражений. Это поможет тщательнее изучить коммуникацию белух.

Вариативность формы «дыни», вероятно, связана с голосами белух. Они издают свист, щебет, визг и щелчки, и за это носят прозвище «морских канареек».

#Общество#Видео
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