Океанологи поделились необычными видео, на которых белухи трясут «дынями»

Эти необычные киты могут вытягивать лобный бугор кпереди — он оказывается над губами и начинает походить по форме на кепку. Белухи способны уплощать «дыню», прижимая ее к черепной коробке, поднимать кверху и даже трясти так, что она колеблется будто желе, информирует newkhakasiya.online.