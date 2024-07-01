Стало известно, зачем рэпер Канье Уэст прилетал в Москву

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Популярный рэпер Канье Уэст в субботу, 29 июня, неожиданно прилетел в Москву: его личный самолет приземлился в аэропорту «Внуково-3». Сообщается, что визит звезды не связан с выступлением в России, никаких официальных сообщений о запланированных ранее выступлениях нет.
По некоторым данным, звезда рэп-музыки прилетел на празднование сорокалетнего юбилея Гоши Рубчинского — российского дизайнера, возглавляющего творческий коллектив его бренда Yeezy. Друзья прибыли во «Внуково-3» одним бортом.
О приезде музыканта из США первой сообщила продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь Мира Яна Рудковская».
Гости дизайнера отметили день рождения в ресторане «Белуга», где после прилета появился и американец. Празднование прошло в традиционном стиле «а-ля рюсс»: ледяная водка, черная икра и классические блюда русской кухни.
После застолья Рубчинский свозил гостя к своей маме. Затем Уэст отправился отдыхать в отель Four Seasons Moscow недалеко от Красной площади.
Яна Рудковская поспешила опровергнуть возникшие слухи, что Уэст в этот приезд даст большой концерт в Лужниках. По ее словам, чтобы согласовать такой концерт нужен не один месяц.
В то же время продюсер утверждает, что в понедельник рэпер и его сотрудники намерены осмотреть Лужники на предмет соответствия площадки с его техническим райдером.
В воскресенье Канье Уэста и Гошу Рубчинского заметили в ГУМе: они пообедали в местном заведении Bosco Cafe. Видимо, из-за предсказуемого ажиотажа мужчины ушли из ресторана, воспользовавшись черным ходом.
По мнению Яны Рудковской, судя по возникшему ажиотажу, билеты на концерт Канье Уэста могут раскупить даже за один день, максимум — за несколько. Деятель музыкальной индустрии не исключает, что исполнитель способен собрать российскую публику на три своих шоу подряд и побить рекорд зарубежных гастролеров за всю историю.
Во время пребывания Канье Уэста в столице России постоянно возникали споры, прилетела ли со звездой рэпа его супруга Бьянка Цензори, известная своими экстравагантными нарядами. Некоторые средства массовой информации утверждали, что это подтвердила некая подруга Рубчинская. Судя по всему, информация о приезде Бьянки оказалось ложной.
Вокруг отеля Four Seasons Moscow в воскресенье собралась большая толпа поклонников музыканта. Безостановочное скандирование его имени не помогло: кумир молодежи так и не появился.
Но ночью Канье Уэста и Гошу Рубчинского заметили в аэропорту «Внуково».
Скорее всего, Канье Уэст уже покинул Россию.