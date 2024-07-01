Стало известно, зачем рэпер Канье Уэст прилетал в Москву

По мнению Яны Рудковской, судя по возникшему ажиотажу, билеты на концерт Канье Уэста могут раскупить даже за один день, максимум — за несколько. Деятель музыкальной индустрии не исключает, что исполнитель способен собрать российскую публику на три своих шоу подряд и побить рекорд зарубежных гастролеров за всю историю.