Профессия любви не мешает: как вместе работают семейные пары в Новосибирске

Тем не менее, есть у Константина одно увлечение, которое Надежда не то, чтобы не любит, но не проявляет к этому особого интереса. Глава семьи — рыбак, и готов потратить большое количество времени, чтобы добраться до любимых рыбных мест в Колыванском районе. Заодно Константин порой не прочь выйти на охоту. Надежда спокойно относится к увлечениям мужа — и деньги с предприятия домой приносит, и хороший улов.