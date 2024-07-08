Профессия любви не мешает: как вместе работают семейные пары в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:21
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В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности: торжественная дата приурочена к православному Дню памяти святых Петра и Февронии. В Новосибирске большое количество пар не только вместе разделяют быт, но и работают плечом к плечу. Несколько семей поделились с Atas.Info, как им удаётся совмещать дела любовные и рабочие.
Atas.Info отправился на городское предприятие «Спецавтохозяйство», на котором трудится несколько испытанных временем и трудностями семейных пар. Журналистов интересовал вопрос: действительно ли работа в одной организации помогает сгладить острые углы семейной жизни?
Семья Анны и Андрея Алатарцевых трудится в «Спецавтохозяйстве» не так давно — по меркам многих их коллег. А вот семейному стажу можно позавидовать: в нынешнем году в августе они отмечают Стеклянную свадьбу, так как в браке друг с другом состоят уже 15 лет.
Анна рассказала, что с Андреем они познакомились, можно сказать, случайно — на дне рождения. Молодые люди сразу пришлись по душе друг другу, но на притирку ушло около полутора лет. Зато сейчас Анна считает их отношения практически идеальными.
«В САХ я работаю диспетчером, а мой муж — шофером. До этого мы вместе не трудились: я долгое время была директором и управляющей в разных магазинах, но потом решила сменить сферу деятельности. Признаюсь, долго раздумывала, насколько нам комфортно будет? Работа в компании, отвечающей за вывоз мусора по всей громадной области спокойной быть не обещала, но все страхи улетучились!», — восхищается в разговоре с Atas.Info Анна.
Действительно, работа оказалась пусть и тяжелой, но достойной. Особенно приятно для Анны, что близкий человек всегда рядом, пусть и работают они с мужем в разных подразделениях — все равно на предприятии регулярно пересекаются.
«Диспетчеры работают по суточному графику, а шоферы по сменам. Иногда, конечно, приходится „изобразить начальника“, чтобы выяснить причину той или иной ошибки, но он все понимает. Не думаю, что наша работа как-то плохо влияет на нашу жизнь, наоборот, сближает», — говорит сотрудница МУП «САХ».
Андрей отшучивается — как работа изменит их семейную жизнь — видится на ней не приходится. Но нет-нет, да как-то профессиональные моменты объединяют, как миниумум, в общих темах для разговора.
«Если бы мы сидели в одном кабинете, потом шли домой, а утром опять в кабинет — другое дело. А тут разные графики, лишь иногда пересекаемся. Стоишь, объясняешь ей, почему это не так, то не так. Ну, это я шучу, — смеется мужчина. — Хорошая работа, главное — нужная Новосибирску, а вместе мы делаем еще лучше».
Семья Алтарцевых считает, что любовь — главное, что объединяет всех людей. А союз при любви и друг к другу, и к работе будет только сильнее.
А вот Константин Разумейко с женой Надеждой на МУП «САХ» вместе трудятся гораздо дольше. Мужчина поведал Atas.Info, что на работу на предприятие они с супругой пришли примерно два года назад. Они шли рука об руку еще до совместной работы в «Спецавтохозяйстве» и нарушать эту традицию не хотят.
«Так получилось, что мы и до этого с Надей работали вместе, и тоже в организациях, занимающихся коммунальными отходами, — поделился в разговоре мужчина. — Наконец-то у нас в городе и области с этим навели порядок, и мы отныне в САХ».
На предприятии Константин также работает водителем, а Надежда — диспетчером. Но вместо четы Алтарцевых они трудятся в связке. Пока мужчина на выезде, его супруга контролирует и помогает любимому.
Константин отметил, что для них с Надеждой работа — это прежде всего работа. И места для поцелуев и нежности на ней быть не может. Только взаимная поддержка, которая должна быть между коллегами. Дома же, напротив, никаких профессиональных обязанностей.
«Мы четко разделяем дом и работу, и на выходных о служебных вопросах не говорим», — отмечает Константин.
Он вспоминает, что некоторые друзья удивлялись — как можно проводить вместе столько времени, но сам он в этом ничего странного не видит. Константин считает, что если люди решают жить вместе, то значит — они живут вместе.
Тем не менее, есть у Константина одно увлечение, которое Надежда не то, чтобы не любит, но не проявляет к этому особого интереса. Глава семьи — рыбак, и готов потратить большое количество времени, чтобы добраться до любимых рыбных мест в Колыванском районе. Заодно Константин порой не прочь выйти на охоту. Надежда спокойно относится к увлечениям мужа — и деньги с предприятия домой приносит, и хороший улов.
Интересно, что женщина при большой семейной любви достаточно долго не рассказывала коллегам по работе, что ее муж тоже трудится в МУП «САХ». К чему лишние разговоры?
«Но потом кто-то заметил две одинаковые фамилии, причем запоминающиеся — Разумейко. Пришлось признаться!» — вспоминает сибирячка.
Надежда полагает, что секрет семейного счастья прост, но в то же время требует приложения определенных усилий.
«Нужно уметь понимать друг друга, а тем, кто не умеет — учиться это делать. Люди разные, и можно придирками и замечаниями попросту извести вторую половину. Еще важно уважение, — добавляет Анна Алатарцева. — Если ты не уважаешь человека, то о какой любви можно говорить?»