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Более 250 семей энергетиков трудятся в «Россети Новосибирск»
В День семьи, любви и верности в крупнейшей электросетевой компании регионе рассказали — во всех филиалах «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») трудятся более 250 семей самых разных профессий.
8 июля, 06:50
Профессия любви не мешает: как вместе работают семейные пары в Новосибирске
В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности: торжественная дата приурочена к православному Дню памяти святых Петра и Февронии.
8 июля, 04:21
15 мая — Международный день семей: в чем суть праздника и мероприятия 2024 года
День семьи в России празднуют два раза, один из них выпадает на 15 мая 2024. Рассказываем о сути праздника, традициях и мероприятиях в Новосибирске.
15 мая, 04:05
2023
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
8 июля 2023, 06:44

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