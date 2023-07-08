Поздравлять жителей в социальных сетях с тем или иным государственным праздником для новосибирских чиновников дело обычное, если не сказать, обязательное. Вопрос о том, сами ли эти люди ведут свои аккаунты, или за них это делают помощники, оставим за рамками данной публикации. Речь идет об официальных аккаунтах, которые отражают в сети мнения и деятельность руководителей различного ранга.