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Поздравлять жителей в социальных сетях с тем или иным государственным праздником для новосибирских чиновников дело обычное, если не сказать, обязательное. Вопрос о том, сами ли эти люди ведут свои аккаунты, или за них это делают помощники, оставим за рамками данной публикации. Речь идет об официальных аккаунтах, которые отражают в сети мнения и деятельность руководителей различного ранга.
Искреннюю признательность крепким семьям Болотнинского района выразил глава Олег Королев. Но вот насколько эти слова искренние, большой вопрос. Ибо этот текст практически слово в слово списан с поздравления председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова, которое было опубликовано еще в 2015 году.
«Исстари в жизни каждого человека семья играет основополагающую роль. Именно в семье мы познаем любовь, взаимопонимание и заботу, семья учит нас верить в близких и становиться для окружающих настоящей опорой и поддержкой», — с такими проникновенными словами обращаются к жителям Бердска глава городской администрации Роман Бурдин и председатель горсовета Владимир Голубев.
Но вот незадача: аналогично звучат поздравления с Днем семьи администрации муниципального округа Володарский район в Астраханской области, главы Артемовского городского округа в Свердловской области, главы города Тольятти Николая Ренца, администрации Таловского муниципального района в Воронежской области.
Можно, конечно, высказать предположение, что коварные пиарщики всех этих людей украли продукт интеллектуального труда уважаемых бердских руководителей. Увы, часть поздравлений опубликованы раньше, чем увидел свет текст, с позволения сказать, авторства первых лиц Бердска.
Судимый за браконьерство глава Убинского района Олег Конюк пошел по пути наименьшего сопротивления. Его поздравление состоит всего из трех предложений. Чиновник, вероятно, забил в поисковике фразу «поздравления на День семьи, любви и верности 2023» и первое, что выдала ему поисковая машина — ссылку на соответствующий раздел сайта Поздравок. Ну, а там оставалось только выбрать понравившийся текст. Что и было успешно сделано.
И подобных примеров можно привести еще много.
Но стоит заметить, что День семьи, любви и верности так и не приобрел значимый вес в обществе, поэтому многие официальные лица оставили его без внимания. В частности, не стал выступать с поздравлениями мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава Новосибирской области Андрей Травников ограничился небольшой праздничной заметкой, но зато с оригинальным текстом.