Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Мы не будем размышлять над тем, сами ли авторы поздравлений написали тексты в соцсетях, либо за них постарались спичрайтеры. Будем считать, что в поздравления с Международным женским днем 8 марта их авторы вложили всю свою душу.
"Оставайтесь всегда такими же лучезарными и очаровательными, истинными эталонами красоты и обаяния", - пишет судимый за браконьерство глава Убинского района Олег Конюк, обращаясь к "любимым бабушкам, мамам, женам, дочерям".
"Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность. Своими заботливыми руками вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддерживаете в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь профессиональных успехов", - поздравляет администрация жительниц Маслянинского района.
"Вы являетесь главной вдохновляющей силой мужчин, нашей верной жизненной опорой и великой ответственностью", - вторит глава Колыванского района Евгений Артюхов.
Ровно так же звучит поздравление председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачёва, администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области и ряда других чиновников в разных уголках России.
Действительно, зачем пытаться блеснуть слогом, когда достаточно забить в поисковике "поздравление с 8 марта" и скопировать текст первой же выпавшей ссылки.
"Любви и счастья вам, милые женщины", - председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева можно считать чемпионом по лаконичности.
"Во все времена вы были олицетворением мира и домашнего тепла, сочетала в себе стойкость духа и житейскую мудрость! Без вас не было и не будет самой жизни!", - написано на странице депутат Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко. Заметили ошибку? А все почему – администраторы депутатской странички скомпилировали это поздравление из отрывков, опубликованных на многих сайтах под рубрикой "Официальные поздравления с 8 Марта в прозе 2023". Но не заметили несостыковку в числах.
Еще один депутат Госдумы, Олег Иванинский, записал видеопоздравление в цветочном салоне и в нем вспомнил женщин, мужчины которых сегодня находятся на передовой: "Отдельно хочу поздравить женщин, чьи мужья сегодня нас защищают. Пускай ваши мужчины вернуться домой живыми, здоровыми и с победой".
А мэр Новосибирска Анатолий Локоть мыслит в своем поздравлении глобальными категориями.
"В политике, в общественной жизни, в трудовом коллективе, в семье — роль женщины огромна и неоспорима. Вы — нравственная опора нашего общества, его душа, источник вдохновения. Сегодня, в непростое для нашей страны время, вы даете нам силы для преодоления трудностей, достижения намеченных целей", - пишет Локоть на своей странице во ВКонтакте.