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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Лучезарными и очаровательными: плагиат и фантазии чиновников в поздравлениях 8 марта

8 марта 2023, 05:14
Фото: https://kulturologia.ru
Поздравлять со всеми праздниками - это тоже работа чиновника

Где чиновники Новосибирска и области взяли текты для своих поздравлений с 8 марта

Чиновники и общественные деятели в Новосибирской области наперебой выкладывают у себя в соцсетях поздравления с Международным женским днем. Мы изучили, куда завела ответственных лиц фантазия в попытках оригинально поздравить милых дам с 8 марта

Мы не будем размышлять над тем, сами ли авторы поздравлений написали тексты в соцсетях, либо за них постарались спичрайтеры. Будем считать, что в поздравления с Международным женским днем 8 марта их авторы вложили всю свою душу.

"Оставайтесь всегда такими же лучезарными и очаровательными, истинными эталонами красоты и обаяния", - пишет судимый за браконьерство глава Убинского района Олег Конюк, обращаясь к "любимым бабушкам, мамам, женам, дочерям".

"Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность. Своими заботливыми руками вы создаете семейный уют, болеете душой за судьбы детей и внуков, терпением и советом поддерживаете в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь профессиональных успехов", - поздравляет администрация жительниц Маслянинского района.

"Вы являетесь главной вдохновляющей силой мужчин, нашей верной жизненной опорой и великой ответственностью", - вторит глава Колыванского района Евгений Артюхов.

Ровно так же звучит поздравление председателя Государственного Совета Республики Коми Сергея Усачёва, администрации муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области и ряда других чиновников в разных уголках России.

Действительно, зачем пытаться блеснуть слогом, когда достаточно забить в поисковике "поздравление с 8 марта" и скопировать текст первой же выпавшей ссылки.

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"Любви и счастья вам, милые женщины", - председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева можно считать чемпионом по лаконичности.

"Во все времена вы были олицетворением мира и домашнего тепла, сочетала в себе стойкость духа и житейскую мудрость! Без вас не было и не будет самой жизни!", - написано на странице депутат Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко. Заметили ошибку? А все почему – администраторы депутатской странички скомпилировали это поздравление из отрывков, опубликованных на многих сайтах под рубрикой "Официальные поздравления с 8 Марта в прозе 2023". Но не заметили несостыковку в числах.

Еще один депутат Госдумы, Олег Иванинский, записал видеопоздравление в цветочном салоне и в нем вспомнил женщин, мужчины которых сегодня находятся на передовой: "Отдельно хочу поздравить женщин, чьи мужья сегодня нас защищают. Пускай ваши мужчины вернуться домой живыми, здоровыми и с победой".

А мэр Новосибирска Анатолий Локоть мыслит в своем поздравлении глобальными категориями.

"В политике, в общественной жизни, в трудовом коллективе, в семье — роль женщины огромна и неоспорима. Вы — нравственная опора нашего общества, его душа, источник вдохновения. Сегодня, в непростое для нашей страны время, вы даете нам силы для преодоления трудностей, достижения намеченных целей", - пишет Локоть на своей странице во ВКонтакте.

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