"Во все времена вы были олицетворением мира и домашнего тепла, сочетала в себе стойкость духа и житейскую мудрость! Без вас не было и не будет самой жизни!", - написано на странице депутат Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко. Заметили ошибку? А все почему – администраторы депутатской странички скомпилировали это поздравление из отрывков, опубликованных на многих сайтах под рубрикой "Официальные поздравления с 8 Марта в прозе 2023". Но не заметили несостыковку в числах.