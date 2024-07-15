Как выбрать вкусный и неопасный арбуз — советы от топовых экспертов

Лето в разгаре, и чтобы купить арбуз в Новосибирске, достаточно лишь зайти в ближайший продуктовый магазин, в супермаркет, или посетить овощной ларек. Но как умудриться выбрать не только спелый и вкусный, но и безопасный арбуз?