Как выбрать вкусный и неопасный арбуз — советы от топовых экспертов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Лето в разгаре, и чтобы купить арбуз в Новосибирске, достаточно лишь зайти в ближайший продуктовый магазин, в супермаркет, или посетить овощной ларек. Но как умудриться выбрать не только спелый и вкусный, но и безопасный арбуз?
На самом деле, специалисты советуют с покупкой арбуза не торопиться, и потерпеть как минимум до августа. Связано это с тем, что некоторые недобросовестные бахчеводы стремятся получить урожай как можно быстрее, и буквально пичкают арбузы всевозможной химией.
В основном арбузы удобряют нитратами, и если в организм этих веществ попадет чересчур много, то отравление неизбежно. Поэтому, если вы дождетесь конца лета, то вероятность купить арбуз «без химии» заметно увеличивается.
На самом деле, арбуз, помимо своих отменных вкусовых свойств, обладает еще и полезными свойствами. Например, в нем масса витаминов и полезных микроэлементов. Особенно арбуз богат железом. Обладают арбузы также мочегонным и желчегонным эффектом.
В народе арбузы считают практически лекарственным растением — их рекомендуют при подагре, артритах, атеросклерозе и болезнях печени. Советуют больше есть арбузов и при избыточном весе.
Первый совет мы уже озвучили: не стоит торопиться, лучше всего дождаться конца августа или начала сентября.
Постарайтесь выбрать ровный плод, средних размеров, гладкий и без трещин, с глянцевой поверхностью. Категорически не рекомендуется покупать арбузы у придорожных торговцев — кожура отлично впитывает вредные вещества из выхлопных газов.
Если вы все же решились на покупку арбуза на улице, не стесняйтесь попросить у продавца показать сертификаты соответствия, его медицинскую книжку и разрешение СЭС.
Ни в коем случае не покупайте надрезанный арбуз, а также половинку, четвертинку и так далее. На ноже могут быть опасные микроорганизмы!
Перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно помыть. Обратите внимание на срез: если он гладкий, это может свидетельствовать о присутствии нитратов. Об опасности говорит и слишком яркий цвет мякоти и прожилки желто-оранжевого цвета.
Вот простой тест: опустите кусочек арбуза в стакан с теплой и кипяченой водой. Если перед вами окажется мутная розовая жидкость, а мякоть растворится — арбуз лучше будет вбросить без всяких сожалений, советуют специалисты Алтайского филиала «Центра оценки качества зерна».