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Бикини-мойка от «Ваш инвестор»!

Бикини-мойка от «Ваш инвестор»!

25 июля 2024, 07:27
Фото: ООО МФК «ЦФР ВИ»
Реклама. ООО МФК «ЦФР ВИ» . erid: LjN8K3261
14 июля в Новосибирске прошла бесплатная бикини-мойка. «Ваш инвестор» порадовал автовладельцев музыкой, красивыми девушками и брендированными подарками.

Мероприятие прошло по адресу: г. Новосибирск ул. Фабричная, 53. Гости заранее узнали о мероприятии благодаря публикациям в социальных сетях, кто-то — по «сарафанному радио», а некоторые оказались в центре внимания проездом. Для участия было достаточно отсканировать QR-код на входе и дождаться своей очереди в бокс.

Фото: ООО МФК «ЦФР ВИ»

«Про мойку узнал случайно, когда листал ленту новостей. Свою машину я привык мыть самостоятельно, но тут мне по-человечески стало интересно, и мы приехали вместе с семьей. Скажу честно, мы все приятно удивлены, даже не думали, что наше воскресенье будет именно таким!», — поделился своими впечатлениями один из гостей Семён Киргинцев.

Помимо хорошего настроения и чистой машины, участников ждал розыгрыш призов: спортивные бутылки, мультиотвертки и главный приз от компании — Bluetooth-колонка. Победители определялись с помощью генератора случайных чисел и заранее подготовленной организаторами формулы. Подробнее ознакомиться с правилами розыгрыша можно по ссылке.

Видео: ООО МФК «ЦФР ВИ»

В «Ваш инвестор» намерены сделать бикини-мойку ежегодной традицией, приуроченной ко дню Ивана Купалы. Компания имеет офисы в 23 городах страны и готова радовать своих клиентов везде, где присутствует территориально.

Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714, Свидетельство № 1803550008909

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