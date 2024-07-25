Бикини-мойка от «Ваш инвестор»!

«Про мойку узнал случайно, когда листал ленту новостей. Свою машину я привык мыть самостоятельно, но тут мне по-человечески стало интересно, и мы приехали вместе с семьей. Скажу честно, мы все приятно удивлены, даже не думали, что наше воскресенье будет именно таким!», — поделился своими впечатлениями один из гостей Семён Киргинцев.