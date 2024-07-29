В каких случаях ИП целесообразно оформить кредит и как выбрать выгодное предложение

Один из ключевых факторов при выборе кредита — процентная ставка. Она может быть фиксированной или плавающей. Фиксированная ставка дает уверенность в стабильности выплат. В свою очередь плавающая может быть выгодной при снижении рыночных ставок, но и нести риски при их повышении.