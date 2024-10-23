atas.info
ГлавноеВсе новости

Алина Ибрагимова

Выбрать дату
2024
Льготные кредиты под 6% годовых: условия получения и требования банков в текущем году
Финансовый рынок постоянно трансформируется, адаптируясь под запросы клиентов и экономические реалии. Последние изменения открыли доступ к кредитным программам с привлекательной ставкой, что существенно снижает нагрузку на семейный бюджет заёмщиков.
23 октября, 08:55
Рекомендации при выборе домашнего провайдера в Санкт-Петербурге
Выбор интернет-провайдера для дома требует серьезного отношения.
14 октября, 13:47
Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?
Большинство программ на рынке ипотечного кредитования предусматривает выплату первоначального взноса. Обычно это 10-20% от общей стоимости жилья. Некоторые банки готовы предоставить ипотеку без первоначального взноса — плюсы и минусы такого договора рассмотрены ниже.
9 октября, 08:42
Как выбрать идеальную мини-болгарку для домашнего использования: советы
Когда возникает необходимость в резке, шлифовке или зачистке различных материалов в домашних условиях, оптимальным инструментом становятся маленькие угловые шлифовальные машины, более известные как мини-болгарки.
9 октября, 08:21
Что такое Ruby on Rails и зачем это нужно
Разработка основывается на прочных принципах, которые применяются во всех языках программирования.
26 сентября, 13:05
Zeekr: стоит ли покупать китайский электромобиль?
Рассмотрим особенности этого китайского бренда и акцентируем внимание на потенциальных недостатках его продукции в российских условиях.
24 сентября, 09:28
Диетолог Щетинина считает, что во время похудения можно есть хлеб
27 августа, 08:59
Географ Ретеюм рассказал, почему в городах нужны фрагменты леса, луга, болота
21 августа, 16:19
Эксперт Николаев рассказал, на что обратить внимание при покупке нового смартфона
15 августа, 16:58
Автомобили из Китая: качество, доступность и инновации
Многие автолюбители, которые ранее скептически относились к продукции из Поднебесной, теперь выбирают эти автомобили за их качество, доступность и инновационные технологии.
12 августа, 14:02
В каких случаях ИП целесообразно оформить кредит и как выбрать выгодное предложение
Для индивидуальных предпринимателей кредитование может стать эффективным инструментом для развития бизнеса, улучшения финансового состояния и реализации стратегических планов.
29 июля, 04:09
Новогодние подарки со смыслом: секреты выбора идеальных презентов для родных и коллег
Праздничная атмосфера наполняет воздух, витрины магазинов сверкают гирляндами, а календарь неумолимо приближается к заветной дате. Новый год — время чудес и исполнения желаний, когда каждый стремится порадовать близких особенным подарком.
25 июля, 12:44
Модная женская одежда Lime: обзор коллекций
Каждый сезон мода предлагает новые тенденции, но есть бренды, которые остаются верными собственному стилю и добавляют лишь актуальные акценты.
8 июля, 10:46
2022
Преимущества и особенности работы в Ozon
28 декабря 2022, 07:58
Ипотеку и автокредиты мобилизованных новосибирцев будет платить государство
27 октября 2022, 10:17
РЭО: Импортозамещение снизило стоимость завода по переработке ТКО под Магаданом
12 августа 2022, 15:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика