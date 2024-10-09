Как выбрать идеальную мини-болгарку для домашнего использования: советы

Мини-болгарки можно использовать с различными типами дисков: отрезными для металла, шлифовальными, зачистными щетками или лепестковыми дисками. Но строго запрещено устанавливать пильные диски для древесины, так как они не предназначены для высоких скоростей болгарки и могут разрушиться в процессе работы. Помните, что подбор оснастки напрямую зависит от типа задач, которые вы планируете выполнять.