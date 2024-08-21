Географ Ретеюм рассказал, почему в городах нужны фрагменты леса, луга, болота

Это невероятно ухоженный сад, растения там чувствуют себя превосходно ещё и благодаря тому, что вода в Петербурге гораздо мягче, чем в Москве, содержит меньше солей, такая вода гораздо более полезна для полива растений, не надо ставить сложные системы обратного осмоса, собирать дождевую воду, как мы делаем это в «Аптекарском огороде». У нас есть система сбора дождевой воды, позволяющая направлять воду с крыши оранжерей в дренажный канал, который, в свою очередь, соединён с историческим прудом, выкопанным ещё при Петре I.