atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 21:01

Published 19 декабря, 21:01

Modified 19 декабря, 21:01

Updated 19 декабря, 21:01

В этот день не стоит мыть голову

Мыть голову нельзя в этот день — странные народные приметы 20 декабря

19 декабря 2024, 21:01
Фото: Изображение Midjourney. В этот день не стоит мыть голову
20 декабря православные чтят память святых Амвросия Медиоланского и Нила Столобенского. В народе эта дата известна как Амвросиев день или Нилов день. Это время связано с началом подготовки к Рождеству и выполнением различных обрядов и соблюдением примет.

Обычаи на 20 декабря

В этот день хозяйки наводили порядок в домах, проводили генеральную уборку, перебирали заготовки, удаляя подпорченные продукты. Мужчины коптили рыбу и мясо, занимались заготовкой сала. Незамужние девушки вышивали и шили, собирая приданое, поскольку считалось, что красивая работа привлечёт жениха.

Особой традицией было выпекание хлеба с чесноком, маком и лекарственными травами. Готовый хлеб ели с мёдом и святой водой, а его корки клали за иконы, чтобы защитить дом от нечистой силы. Также его делили с домашними животными для их здоровья.

Народные приметы на Амвросиев день

  • Снегопад — к дождливому лету.

  • Метель — к скудному урожаю.

  • Ясное небо — к суровым морозам.

  • Собаки валяются в снегу — к сильному снегопаду.

  • Звёзды ярко светят ночью — к долгим холодам.

Снегопад обещает дождливое летоСнегопад обещает дождливое лето
Снегопад обещает дождливое лето. Фото: 1MI

Что нельзя делать 20 декабря

  1. Мыть голову незамужним девушкам. Считалось, что это может навлечь одиночество на весь следующий год.

  2. Стирать детские вещи. Согласно поверьям, это может принести болезни детям.

  3. Носить яркую одежду. Предки верили, что яркие цвета привлекают злых духов.

  4. Ругаться и спорить. Любой конфликт в этот день мог ухудшить отношения на весь год.

Что нужно сделать

  • Посещение храма. День подходит для молитвы и очищения души.

  • Соблюдение тишины. На Руси этот день называли «спокойным», стараясь не шуметь и не создавать лишней суеты.

  • Работа по дому. Уборка и приготовление пищи накануне праздников считались благими делами.

В этот день стоит посетить храмВ этот день стоит посетить храм
В этот день стоит посетить храм. Фото: 1MI

Обряды для привлечения удачи

Женщины зажигали свечи и читали молитвы о защите семьи. Кроме того, было принято освящать углы дома святой водой, чтобы отогнать злых духов. Ещё одна традиция — вязание. Считалось, что изделие, связанное 20 декабря, принесёт владельцу тепло и здоровье.

Сны в ночь на 20 декабря

Сны, увиденные в этот день, считались пророческими. Люди верили, что они могут указать путь к решению важных вопросов или предупредить об опасностях. Чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, перед сном читали молитву и просили Бога дать знак.

Советы на день

Проведите этот день в спокойствии и раздумьях, уделите время семье и близким. Избегайте конфликтов и лишнего шума. Это поможет встретить предстоящие праздники с чистым сердцем и добрыми мыслями.

Когда начинается Рождественский пост в 2024 году: дата, что можно и нельзя делать
Узнать подробнее
Читайте также:
Как питаться в Рождественский пост 2024-2025Православный календарь на декабрь 2024: важные даты для христианГороскоп на декабрь 2024 года: месяц завершений и новых возможностей
#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Приметы#Обычаи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика