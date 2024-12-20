Мыть голову нельзя в этот день — странные народные приметы 20 декабря

Posted 19 декабря, 21:01
Published 19 декабря, 21:01
Modified 19 декабря, 21:01
Updated 19 декабря, 21:01
В этот день хозяйки наводили порядок в домах, проводили генеральную уборку, перебирали заготовки, удаляя подпорченные продукты. Мужчины коптили рыбу и мясо, занимались заготовкой сала. Незамужние девушки вышивали и шили, собирая приданое, поскольку считалось, что красивая работа привлечёт жениха.
Особой традицией было выпекание хлеба с чесноком, маком и лекарственными травами. Готовый хлеб ели с мёдом и святой водой, а его корки клали за иконы, чтобы защитить дом от нечистой силы. Также его делили с домашними животными для их здоровья.
Снегопад — к дождливому лету.
Метель — к скудному урожаю.
Ясное небо — к суровым морозам.
Собаки валяются в снегу — к сильному снегопаду.
Звёзды ярко светят ночью — к долгим холодам.
Мыть голову незамужним девушкам. Считалось, что это может навлечь одиночество на весь следующий год.
Стирать детские вещи. Согласно поверьям, это может принести болезни детям.
Носить яркую одежду. Предки верили, что яркие цвета привлекают злых духов.
Ругаться и спорить. Любой конфликт в этот день мог ухудшить отношения на весь год.
Посещение храма. День подходит для молитвы и очищения души.
Соблюдение тишины. На Руси этот день называли «спокойным», стараясь не шуметь и не создавать лишней суеты.
Работа по дому. Уборка и приготовление пищи накануне праздников считались благими делами.
Женщины зажигали свечи и читали молитвы о защите семьи. Кроме того, было принято освящать углы дома святой водой, чтобы отогнать злых духов. Ещё одна традиция — вязание. Считалось, что изделие, связанное 20 декабря, принесёт владельцу тепло и здоровье.
Сны, увиденные в этот день, считались пророческими. Люди верили, что они могут указать путь к решению важных вопросов или предупредить об опасностях. Чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, перед сном читали молитву и просили Бога дать знак.
Проведите этот день в спокойствии и раздумьях, уделите время семье и близким. Избегайте конфликтов и лишнего шума. Это поможет встретить предстоящие праздники с чистым сердцем и добрыми мыслями.