Опоры ЛЭП компании ЭЛСИ уже опоясали планету Земля по экватору

— Не только завод горячего цинкования, построенный нами в 2012 году, но и новый завод металлоконструкций, построенный нами в 2019 году. Там не только немецкое оборудование, но и бельгийское, швейцарское, итальянское, испанское, чешское… Мы всегда выбирали самое лучшее оборудование из того, которое можно приобрести без особой оглядки на географию. Вопрос еще в том, чтобы из импортной начинки создать единый производственный цикл, способный производить всевозможных опор до 1.500 тонн в месяц и цинковать собственной и сторонней продукции до 4.000 тонн металлоизделий в месяц. При этом критерий качества и надежности — определяющий.