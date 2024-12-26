Опоры ЛЭП компании ЭЛСИ уже опоясали планету Земля по экватору

Posted 26 декабря, 09:55
Published 26 декабря, 09:55
Modified 26 декабря, 12:17
Updated 26 декабря, 12:17
Виктор Левин
— Сергей Валерьевич, на днях я послушал дискуссии директоров заводов на Челябинском экономическом форуме. Некоторые из них носили, откровенно говоря, панический характер. А с каким настроением вы провожаете 2024 год?
—Группа компаний ЭЛСИ — ровесник современной России. За 33 года мы пережили вместе со страной все ее кризисы и проблемы. И что характерно — всегда работали. Недавно посчитали итоговый результат. Оказалось, что на наших опорах построено 40 тысяч километров ЛЭП. А это — окружность планеты Земля по экватору. Получается, что идем уже на второй круг. Так что настроение у нас деловое и рабочее.
— Что именно придает уверенность в своих силах?
— Во-первых, это наработанные за три десятилетия позиции. В нефтегазовом секторе в сегменте стальных опор компания занимает около 50 процентов российского рынка. Наши заказчики относятся к базовым отраслям экономики. И они ценят уникальность нашей продукции.
С самого начала мы делали ставку не на существующие решения, а разрабатывали новые опоры. На сегодняшний день у нас около 32 патентов и мы продолжаем работать над новыми решениями. В общем объеме производства опоры нашей собственной разработки превышают 90%. Несколько лет назад мы, к примеру, начали производить многогранные и трубные опоры и постоянно расширяем ассортимент, продолжая делать акцент на наших собственных разработках. Более 200 проектных институтов по всей стране проектируют линии электропередач на наших опорах.
Во-вторых, ЭЛСИ — самодостаточная компания, которая объединяет весь спектр разработки, проектирования, производства и поставок опор ЛЭП.
В-третьих, это современные технологии и оборудование.
— Вы имеете в виду Искитимский завод горячего цинкования, с нуля построенный на немецком оборудовании?
— Не только завод горячего цинкования, построенный нами в 2012 году, но и новый завод металлоконструкций, построенный нами в 2019 году. Там не только немецкое оборудование, но и бельгийское, швейцарское, итальянское, испанское, чешское… Мы всегда выбирали самое лучшее оборудование из того, которое можно приобрести без особой оглядки на географию. Вопрос еще в том, чтобы из импортной начинки создать единый производственный цикл, способный производить всевозможных опор до 1.500 тонн в месяц и цинковать собственной и сторонней продукции до 4.000 тонн металлоизделий в месяц. При этом критерий качества и надежности — определяющий.
— При таком разнообразии импортной техники еще не достали санкции?
— В начале 22 года у нас был почти согласован контракт на поставку двух американских автоматических линий, который мы, к счастью, не успели оплатить. Что же до европейских поставщиков и партнеров, то они, тоже к счастью, не бегут впереди санкционного паровоза.
До сих пор у нас получается приобретать необходимые запчасти. Последняя поставка была в прошлом месяце. Часть мы изготавливаем самостоятельно. Часть узлов и агрегатов замещаем китайской продукцией. В любом случае предприятия не стоят в ожидании ремонтов или запчастей.
— Самый больной вопрос для «горячих» производств — экология. Каким стандартам по воздействию на окружающую среду соответствуете?
— В цехе горячего цинкования технологическую линию проектировали немецкие компании по своим требованиям к экологичности. В Германии такие производства размещают рядом с жилыми кварталами, школами и детсадами. На этапе проектирования мы предполагали, что российские нормы будут со временем ужесточаться, поэтому имело смысл сразу закладывать жесткие немецкие стандарты. Достаточно сказать, что процессы подготовки металла и горячего цинкования заключены в защитные капсулы, изолирующие запахи и вредные выбросы.
То же самое касается и сварочного производства. К нам едут коллеги со всей страны, чтобы оценить чистоту воздуха в цехе с круглосуточным режимом работы.
— И все же не могу не спросить о чрезмерных ставках по кредитам, которые разоряют производителей…
— В 2023 году мы заплатили процентов по кредитам около 57 млн. рублей, а в 24 году уже около 190 млн. рублей, которые могли бы направить на развитие. Для сравнения: налогов мы заплатили в этом году более 900 млн рублей.
Ничего радостного в процентных ставках 20+ нет, и сам ЦБ рад бы снизить их до приемлемого уровня. Так что вместе со всеми можем только уповать на временный характер такой меры.
— А как переживаете вторую беду российской экономики — дефицит кадров?
— В Искитимском районе вопрос квалифицированных кадров стоит особенно остро. Нам же нужны не просто рабочие, нам нужны образованные рабочие. Поэтому делаем ставку на молодежь, работаем с четырьмя училищами и привлекаем не только выпускников, но и стараемся найти толковых ребят уже на первых курсах.
Помимо этого, мы значительно расширили территорию, с которой мы привлекаем рабочих. Сейчас у нас 7 автобусных маршрутов и всего 10 автобусов. Из них два новых автобуса мы приобрели в 2024 году.
Ну и приходится конечно повышать зарплаты, чтобы не отставать от конкурентов. За год средняя зарплата среди работников Линевского завода металлоконструкций выросла с 61,6 тыс. рублей до 81,3 тысяч.
За три десятилетия работы у ГК «ЭЛСИ» сформировались не только производственные стандарты, но и корпоративные традиции. Компания старается поддерживать сотрудников не только на профессиональном уровне, но и в личной жизни.
Сначала мы стали поздравлять сотрудников, которые заключили брак внутри компании, затем начали отмечать рождение детей у семей, где оба родителя работают у нас. Это стало доброй традицией, которая укрепляет коллектив. Мы рады создавать такие инициативы и планируем развивать их дальше.
— Какие перемены вы хотели бы увидеть в 2025 году?
— За наш 33-летний опыт прохождения различных экономических кризисов, катаклизмов и потрясений убеждает нас в том, что это самое лучшее время для поиска новых рыночных возможностей. Сейчас мы реализуем инвестиционный проект, который вошел в число масштабных инвестиционных проектов Новосибирской области.
Проект ТОСЭР «Линево» начался в 2018 году и на момент, когда мы начали обсуждать возможность нашего участия в нем, все участки под строительство уже были заняты. Мы пришли последние в этот проект, но, похоже, будем первыми, кто его реализует. На территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Линево» в начале 2024 года мы начали строительство логистического центра. В ноябре 2024 года заработала его первая очередь.
В ближайшие три месяца полностью завершим строительные работы и логистический центр заработает на полную мощность. Сейчас там уже работает 18 человек, а всего мы планируем создать около 80 новых рабочих мест.
КСТАТИ
В Минэкономразвития Новосибирской области подтвердили поддержку проекта ЭЛСИ в строительстве транспортно-логистического комплекса на территории опережающего развития «Линево».
«Проект предполагает создание в р. п. Линево транспортно-логистического комплекса (далее — ТЛК), который будет предоставлять услуги по приемке и переработке грузов экспедиторских, транспортных компаний; оказывать помощь резидентам ТОР „Линево“ в хранении грузов, необходимых для реализации их проектов. Спрос на складские площади и услуги ответственного хранения в Новосибирской области несколько превышает предложение, что позволит инициатору проекта сдать в аренду новые площади в кратчайшие сроки и за приемлемую цену. ТЛК будет специализироваться на оказании услуг по хранению готовой продукции, а также комплектации заказов для отправки конечному заказчику. Услугами ТЛК будут пользоваться преимущественно небольшие компании, не имеющие ресурсов для содержания собственного склада.» — сказано в официальном ответе за подписью министра Л. Н. Решетникова.
В интервью нашему изданию Глава администрации Искитимского района Юрий Саблин отметил, что рабочий поселок Линево получил статус территории опережающего социально-экономического развития в 2018 году решением правительства России.
— Этот статус позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать привлекательную площадку для инвесторов, размещения производства, а также сотни новых рабочих мест. — сказал Юрий Саблин. — Мы очень рады, что наконец-то на ТОСЭР зашли два резидента. На другой площадке будут изготавливать медицинское оборудование. Вполне возможно, что эти первые резиденты послужат положительным примером для остальных инвесторов. Ведь созданы все условия. За счет государственного бюджета подведены все коммуникации, построена дорога с подъездными путями. Свободные площади ждут желающих открыть предприятия на территории опережающего социально-экономического развития.
История ГК «ЭЛСИ» показывает, что даже в условиях кризисов и высоких ставок можно не только выживать, но и находить новые точки роста. Делая ставку на инновации, устойчивость и подготовку кадров, компания остается важным игроком в своей отрасли.