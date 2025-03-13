Море из окна и 300 дней солнца: ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму

Недвижимость у моря становится все более востребованными благодаря высокой ликвидности и спросу на внутренний туризм. ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму. Это не только способ сохранить и приумножить капитал, но и возможность обеспечить себе комфортное жилье в одном из самых красивых регионов страны.