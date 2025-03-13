Море из окна и 300 дней солнца: ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму

Posted 13 марта, 08:16
Published 13 марта, 08:16
Modified 13 марта, 08:18
Updated 13 марта, 08:18
ГК «Расцветай» расширяет географию присутствия. Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербургом новым региональным рынком девелопера. Жилой комплекс «Вилла Маяк» — три готовых четырехэтажных дома.
Проект ГК «Расцветай» расположился между двух захватывающих видов на Черное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри. Сибирякам часто не хватает тепла и солнца. Многие часто задумываются о приобретении второй квартиры или переезде в более мягкий климат ближе к морю.
Делают проживание в жилом комплексе ГК «Расцветай» не только комфортным, но и полезным для здоровья:
Плюс вечнозеленый можжевельник, сосны и кедры, которые выделяют фитонциды, природные антибиотики — это сочетание с морским воздухом дает стойкий оздоровительный эффект.
Удачно расположенный жилой комплекс «Вилла Маяк» в сердце курортного Крыма, вблизи ключевых природных и исторических достопримечательностей полуострова, предоставляет множество возможностей для разнообразного досуга. В пяти минутах езды от комплекса один из самых мощных и красивых источников Хаста-Баш, уникальный Воронцовский парк, дворец графа М. С. Воронцова, Ялтинский горно-лесной заповедник и канатная дорога «Мисхор — Ай- Петри», с потрясающими над уровнем моря.
Рядом с комплексом три важные транспортные артерии: Южнобережное, Севастопольское и Алупкинское шоссе. Это преимущество позволяет жителям комплекса быть более мобильными, часто устраивать мини-путешествия и знакомиться с многообразной природой Крыма.
Те, кто предпочитает более спокойный и уединенный отдых, могут наслаждаться живописными видами черноморского побережья на клубной территории «Виллы Маяк». Здесь большое внимание уделено ландшафтному дизайну: 100 видов растений, среди которых туи, кипарисы, сосны, цветники, газонная трава, зеленые изгороди, цветочные композиции — все это создает особую атмосферу уюта и свежести домашнего сада.
Недвижимость у моря становится все более востребованными благодаря высокой ликвидности и спросу на внутренний туризм. ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму. Это не только способ сохранить и приумножить капитал, но и возможность обеспечить себе комфортное жилье в одном из самых красивых регионов страны.
Узнайте подробности покупки квартиры в Крыму в офисе продаж ГК «Расцветай»: ул. Орджоникидзе, 23
+7(383) 255-00-83
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