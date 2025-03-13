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Posted 13 марта, 08:16

Published 13 марта, 08:16

Modified 13 марта, 08:18

Updated 13 марта, 08:18

Жить рядом с морем — мечта многих: вдыхать его соленый аромат и наслаждаться им каждый день

Море из окна и 300 дней солнца: ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму

13 марта 2025, 08:16
Фото: freepik.com
. Жить рядом с морем — мечта многих: вдыхать его соленый аромат и наслаждаться им каждый день
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Новосибирский девелопер объявляет старт продаж готовых квартир в жилом комплексе «Вилла Маяк» на черноморском побережье Ялты.

ГК «Расцветай» расширяет географию присутствия. Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербургом новым региональным рынком девелопера. Жилой комплекс «Вилла Маяк» — три готовых четырехэтажных дома.

Проект ГК «Расцветай» расположился между двух захватывающих видов на Черное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри. Сибирякам часто не хватает тепла и солнца. Многие часто задумываются о приобретении второй квартиры или переезде в более мягкий климат ближе к морю.

Панорамный вид на Черное море из квартиры ЖК Вилла Маяк
Панорамный вид на Черное море из квартиры ЖК Вилла Маяк. Фото: Пресс-служба ГК «Расцветай»

Почему стоит купить квартиру в Крыму от ГК «Расцветай»

Делают проживание в жилом комплексе ГК «Расцветай» не только комфортным, но и полезным для здоровья:

  • 300 солнечных дней в году,
  • живописные и успокаивающие виды,
  • свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья.

Плюс вечнозеленый можжевельник, сосны и кедры, которые выделяют фитонциды, природные антибиотики — это сочетание с морским воздухом дает стойкий оздоровительный эффект.

Удачно расположенный жилой комплекс «Вилла Маяк» в сердце курортного Крыма, вблизи ключевых природных и исторических достопримечательностей полуострова, предоставляет множество возможностей для разнообразного досуга. В пяти минутах езды от комплекса один из самых мощных и красивых источников Хаста-Баш, уникальный Воронцовский парк, дворец графа М. С. Воронцова, Ялтинский горно-лесной заповедник и канатная дорога «Мисхор — Ай- Петри», с потрясающими над уровнем моря.

Закрытая территория жилого комплекса Вилла Маяк
Закрытая территория жилого комплекса Вилла Маяк. Фото: Пресс-служба ГК «Расцветай»

Инфраструктура и удобства жилого комплекса

Рядом с комплексом три важные транспортные артерии: Южнобережное, Севастопольское и Алупкинское шоссе. Это преимущество позволяет жителям комплекса быть более мобильными, часто устраивать мини-путешествия и знакомиться с многообразной природой Крыма.

Те, кто предпочитает более спокойный и уединенный отдых, могут наслаждаться живописными видами черноморского побережья на клубной территории «Виллы Маяк». Здесь большое внимание уделено ландшафтному дизайну: 100 видов растений, среди которых туи, кипарисы, сосны, цветники, газонная трава, зеленые изгороди, цветочные композиции — все это создает особую атмосферу уюта и свежести домашнего сада.

Почему выгодно купить квартиру у моря

Недвижимость у моря становится все более востребованными благодаря высокой ликвидности и спросу на внутренний туризм. ГК «Расцветай» открывает продажи квартир в Крыму. Это не только способ сохранить и приумножить капитал, но и возможность обеспечить себе комфортное жилье в одном из самых красивых регионов страны.

Узнайте подробности покупки квартиры в Крыму в офисе продаж ГК «Расцветай»: ул. Орджоникидзе, 23

+7(383) 255-00-83

 

Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Проектная декларация на сайте: наш. дом.рф.

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