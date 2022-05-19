Владелица киоска с шаурмой пыталась подкупить пристава в Новосибирске

Бизнес-леди предложила судебному приставу взятку в 10 000 рублей, чтобы он отменил решение по сносу её киоска с шаурмой в Дзержинском районе Новосибирска. Теперь женщина предстанет перед судом, рискуя попасть в тюрьму.

Известно, что общепит ближневосточной кухни предпринимательницы располагался в 4,2 метрах от жилых домов – это насторожила собственника земельного участка. Беспокоясь о пожарной безопасности жильцов, он подал в арбитражный суд иск к бизнес-леди с требованием снести киоск. Судья с доводами согласился и обязал женщину демонтировать объект в течение 10 дней. Согласно данным суда, с сибирячки списали госпошлину в размере 6 000 рублей. Также предупредили, что каждый день неисполнения ведет к просрочке в сумме 2 000 рублей. Женщина этому решению сопротивлялась и в итоге на ней составили два протокола судебные приставы. «Собственница «шавермы» оплатила все штрафы и решила договориться с судебным приставом об отмене решения по сносу. Утром она пришла в отдел и передала должностному лицу конверт со взяткой в 10 000 рублей. Тут же появились представители органов власти, и женщина быстро «скинула» конверт себе в сумку, но факт передачи был зафиксирован», - сообщил заместитель начальника отдела собственной безопасности УФССП России по Новосибирской области Алексей Назаров. В отношении предпринимательницы следователи возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. Материалы передали в суд. Ей грозит либо штраф до 200 000 рублей, либо исправительные работы до 1 года – в крайнем случае тюрьма до 1 года.

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