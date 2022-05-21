«Арктика Сити» продолжит вывоз раздельного мусора в Новосибирске

В скором времени из баков под раздельное сырьё во дворах жилых домов в Новосибирске начнут вновь вывозить мусор. Горожане уже давно ждут возвращения компании.
Руководители «Арктика-Сити» начали по этому поводу переговоры с регоператором и другими смежными фирмами. ЭкоТранс-Н» уже намеревается вывозить отходы на своих машинах.
Напомним, несколько недель назад компания объявила о прекращении работы с раздельным мусором в городе. Всё началось в один день с забастовкой водителей мусоровозов, которые жаловались на нехватку техники и маленькие зарплаты.
На днях губернатор региона Андрей Травников заявил, что этот конфликт постараются заглушить, не расторгая преждевременно сотрудничество. Однако концессию на строительство мусороперерабатывающих заводов расторгли.